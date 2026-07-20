Roberto Carlos se pronuncia após uso de IA envolvendo sua imagem

O cantor Roberto Carlos usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para alertar os fãs sobre um golpe que utiliza inteligência artificial para reproduzir sua imagem e sua voz. Segundo o artista, criminosos criaram um vídeo falso para vebnder um suposto tratamento de saúde, sem qualquer autorização ou vínculo com ele.

Em comunicado, Roberto Carlos afirmou que nunca gravou o conteúdo, não autorizou o uso de sua imagem nem de sua voz e reforçou que não tem relação com o produto, o tratamento ou o médico citados na gravação. “Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde”, completou o artista.