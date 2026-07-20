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Brasil

Roberto Carlos se pronuncia após uso de IA envolvendo sua imagem

Conteúdo falso viralizou nas redes

Por Duda Monteiro de Barros Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 20 jul 2026, 18h47 | Atualizado em 21 jul 2026, 13h48
Roberto Carlos
Roberto Carlos (Mauricio Santana/Getty Images)
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Roberto Carlos se pronuncia após uso de IA envolvendo sua imagem Priorizar nos meus resultados Google

O cantor Roberto Carlos usou as redes sociais nesta segunda-feira, 20, para alertar os fãs sobre um golpe que utiliza inteligência artificial para reproduzir sua imagem e sua voz. Segundo o artista, criminosos criaram um vídeo falso para vebnder um suposto tratamento de saúde, sem qualquer autorização ou vínculo com ele.

Em comunicado, Roberto Carlos afirmou que nunca gravou o conteúdo, não autorizou o uso de sua imagem nem de sua voz e reforçou que não tem relação com o produto, o tratamento ou o médico citados na gravação. “Além de enganar as pessoas, esse tipo de conteúdo pode causar prejuízos a quem acredita em informações falsas sobre saúde”, completou o artista.

 

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