Rita Wainer acusa loja de decoração de copiar suas obras sem autorização

A artista plástica Rita Wainer se manifestou acerca de uma suposta utilização indevida de suas artes por uma loja de decoração. Em uma publicação nas redes sociais feita na última quarta-feira, 7, Rita aponta que os itens estão sendo comercializados sem a sua autorização, e cobra publicamente a empresa responsável pelo tema.

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“Nunca autorizei nem fui consultada. To divulgando vocês e queria que alguém da marca comentasse aqui. Vocês têm vergonha? Porque eu tenho jurídico, mas também tenho muita pena. Conta pra gente de onde vocês se inspiraram pra fazer essa arte? R$ 260,00 é porque não precisa pagar o artista, né?”, critica Wainer.

Na sequência, a loja se manifestou sobre o caso, afirmando ter comprado os itens para revenda e definindo a cobrança como injusta. “Nós revendemos essas peças, não é produção nossa. Compramos da Luiz Salvador e muitos lojistas compraram, certeza. Injusta essa exposição negativa com a nossa marca”, escreveu o perfil oficial da Mimo Galeria.

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O empreendimento ainda cobrou uma retratação pública de Rita, que reagiu em uma segunda publicação. “Eu tenho que me retratar por ser copiada e vendida por um valor do qual mais de 2.000 pessoas compram de mim, pelo valor dos meus 20 anos de trabalho”, disse, com ironia.