Rio vai fechar acesso a Copacabana no Réveillon

A cidade do Rio de Janeiro vai fechar o acesso a Copacabana durante a noite do último dia do ano para evitar multidões diante do novo aumento de infecções da Covid-19, informou o prefeito em exercício, Jorge Felippe, nesta quarta-feira.

A medida, que não se aplica aos moradores do bairro, proíbe a entrada de veículos, tanto particulares quanto de transporte público, em Copacabana a partir das 20h de 31 de dezembro. “Nós temos que buscar, acima de tudo, a preservação da vida e da saúde, porque ninguém desconhece a gravidade da Covid-19. Então, exige dos entes públicos medidas austeras”, afirmou Jorge Felippe, que substitui provisoriamente o prefeito Marcelo Crivella, preso na terça-feira.

O aumento de hospitalizações e mortes por coronavírus nas últimas semanas no Rio já havia obrigado Crivella a suspender em 16 de dezembro a festa oficial de fim de ano, que ocorreria em formato reduzido e com transmissão pela internet. A tradicional festa com shows e fogos de artifício que atrai multidões à praia de Copacabana todos os anos já havia sido descartada.

A entrada de ônibus turísticos na praia de Copacabana também será impedida, em medida acordada com o governador em exercício do estado do Rio, Cláudio Castro.

O carnaval de 2021 também foi cancelado, mas existe a possibilidade de que seja celebrado fora de época se a população for vacinada.

São Paulo, estado com o maior número de mortes por coronavírus no país, também endureceu as restrições na terça-feira: entre 25 e 27 de dezembro e de 1º a 3 de janeiro, será permitido apenas o funcionamento das “atividades essenciais”, como farmácias, mercados, postos de gasolina e hotéis. Nove prefeitos do litoral paulista também proibiram o acesso às praias nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro.