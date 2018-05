Rio tem primeira morte por militar desde o início da intervenção

A primeira morte causada por militar desde o início da intervenção federal na segurança pública do Rio de Janeiro aconteceu no último sábado (12). Um motociclista foi morto por um soldado ao tentar furar um bloqueio do Exército na Vila Militar, zona oeste do Rio. A vítima, Augusto Ferreira, de 25 anos, tinha passagens pela polícia e a moto teria sido roubada.

A tendência é que o caso seja julgado pela Justiça Militar após lei sancionada pelo presidente Michel Temer, em outubro, que alterou o Código Penal Militar. Este foi o primeiro caso de morte envolvendo militar desde 16 de fevereiro, quando a segurança pública do Rio de Janeiro passou ao comando das Forças Armadas.