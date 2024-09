Rio tem maior número de queimadas desde 2017

Mesmo sem ainda ter passado pelos meses de setembro e outubro, em que historicamente há uma alta nos incêndios florestais, o Rio de Janeiro já bateu um terrível recorde de queimadas. Em 2024, segundo dados do Inpe, já foram detectados 760 focos de incêndios no estado, o maior número de ocorrências desde 2017, quando foi atingida a marca de 960 registros — número que ainda pode ser superado até o fim do ano.

Os municípios mais afetados são Rio de Janeiro, São Gonçalo e Duque de Caxias. Há duas semanas, o Corpo de Bombeiros do Rio já havia alertado para um crescimento significativo das queimadas no estado desde o início do ano. A corporação havia informado ter atendido até então 6.178 ocorrências a mais do que no mesmo período de 2023, o que representa um aumento de cerca de 85%.

A maioria das 57 estações monitoradas pelo Instituto Estadual do Ambiente (Inea) nos municípios fluminenses ainda registra boa qualidade do ar. Em 26 delas, a qualidade foi avaliada como moderada e em três — na estação de Manguinhos, Casa da Lua e Japeri — o cenário é péssimo.