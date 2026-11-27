O Rio de Janeiro tem a pior mobilidade urbana entre as metrópoles brasileiras, mas foi também a região que mais avançou nesse indicador entre 2010 e 2022. É o que mostra levantamento do Observatório das Metrópoles, que avalia as condições de deslocamento entre casa e trabalho. No período, o índice fluminense teve melhora de 5%, enquanto o de São Paulo cresceu 2% – o progresso, no entanto, não foi suficiente para tirar a cidade maravilhosa da última posição do ranking.

A avaliação atribui notas de zero a um às regiões metropolitanas. O Rio passou de 0,608 para 0,619 ponto, enquanto São Paulo avançou de 0,599 para 0,627. O melhor resultado foi registrado na região de Campina Grande, na Paraíba, com 0,897 ponto. Entre as capitais, Macapá, no Amapá, liderou, com 0,845.

Entre 2010 e 2022, o Rio recebeu a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016, eventos que impulsionaram investimentos em transporte público. Foram construídos corredores de BRT ligando a Barra da Tijuca a outras regiões da cidade, implantado o VLT no Centro e inauguradas sete estações de metrô. Mesmo com as intervenções, a parcela de trabalhadores que gastam mais de uma hora no deslocamento aumentou de 25,3% para 27,4%.

O indicador de mobilidade é um dos cinco componentes do Índice de Bem-Estar Urbano (Ibeu), que também considera condições ambientais, habitacionais, de serviços coletivos e de infraestrutura. O estudo é realizado pelo Observatório das Metrópoles, no âmbito do programa dos Institutos Nacionais de Ciência e Tecnologia (INCT), com apoio do CNPq, da Capes e da Faperj. A análise utiliza dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).