Rio, São Paulo e DF registram temperaturas acima de 35ºC neste domingo, 27

Neste domingo, 27, as cidades do Rio de Janeiro, São Paulo e o Distrito Federal registraram altas temperaturas e baixa umidade do ar. Na capital fluminense, os termômetros superaram os 39ºC, as praias lotaram e a determinação de uso obrigatório de máscara nas areias foi ignorado. De acordo com o decreto municipal prorrogado até outubro, só é permitido mergulhar no mar e fazer esportes individuais. Mas não era difícil localizar pontos de aglomeração e pessoas tomando banho de sol na orla carioca.

Em São Paulo a situação não foi diferente. As praias do litoral e os parques da cidade ficaram cheios. Às 13h, o Instituto Nacional de Metereologia registrou 34,5ºC, a temperatura mais alta do ano, no Mirante de Santana. A Defesa Civil emitiu um alerta para todo o estado por causa da baixa umidade, que ficou em 21,8%.

Na capital federal, a máxima foi de 35ºC, quase alcançando a marca do dia mais quente do ano, com 35,5ºC.