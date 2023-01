Rio: Polícia Militar vai passar a usar capacetes balísticos em operações

O Governo do Rio de Janeiro anunciou nesta segunda-feira, 02, que o efetivo da Polícia Militar do Estado (PMRJ) passará a contar com mais de 1 300 capacetes balísticos a serem utilizados pela Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP) e as unidades pertencentes ao Comando de Operações Especiais (COE). A aquisição dos equipamentos, que custaram 4,5 milhões de reais à Secretaria de Estado da Polícia Militar, faz parte do pacote de medidas adotado pela PMERJ para atender ao Plano de Redução de Letalidade Policial, imposto ao governo do estado por decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin. A medida prevê a melhoria das condições de trabalho dos policiais para reduzir os riscos nas operações.

A expectativa é a de que o equipamento ajude mudar o fato de o Rio de Janeiro ter a polícia que mais mata e que mais morre no país . “Os equipamentos fazem parte de um grande investimento para que possamos proteger a nossa tropa e resguardar a integridade dos agentes que trabalham diuturnamente cuidando da segurança da população. Estamos cumprindo nosso cronograma de recomposição de equipamentos essenciais para a execução do serviço”, afirmou o secretário de Polícia Militar, Coronel Henrique Marinho Pires.

Entre novembro e dezembro de 2022, a Polícia Militar adquiriu 255 viaturas semiblindadas para o patrulhamento das ruas, além de duas ambulâncias blindadas que também foram adquiridas para integrar a frota do Grupamento Especial de Salvamento e Ações de Resgate (GESAR).