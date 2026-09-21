Rio pode registrar ventos de até 76 km/h nesta segunda; veja previsão para semana
Tempo ficará nublado, com chuva fraca na manhã e pancadas durante a noite; temperatura pode variar de 22°C a 35°C
O Rio de Janeiro entrou em estado dois, quando há risco de ocorrência de alto impacto, nesta segunda-feira, 21, em meio à previsão de rajadas de até 76 km/h. Segundo o Alerta Rio, há previsão de ventos moderados (de 18,5km/h a 51,9km/h) a pontualmente fortes (52km/h até 76km/h). O tempo ficará nublado, com chuva fraca na manhã e pancadas durante a noite. A temperatura pode variar de 22°C a 35°C.
A situação pode complicar na terça-feira, 22, quando há previsão de ventos moderados a muito fortes (acima de 76km/h). O tempo ficará nublado e será acompanhado por chuvas com raios a partir da tarde. Já na quarta-feira, 23, o céu estará encoberto em razão da passagem de uma frente frio. Haverá pancadas de chuva ao longo do dia, junto a ventos moderados a fortes.
Na quinta-feira, 24, o céu ficará encoberto e terá chuva fraca a moderada, além de ventos moderados, enquanto há previsão de chuva fraca isolada na madrugada de sexta-feira, 25. Os ventos estarão fracos a moderados.
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Veja abaixo as orientações do Centro de Operações Rio (COR).
Em casa:
- Feche as janelas, basculantes e portas de armários para evitar canalizações de ventos no interior de casa.
- Persianas, cortinas ou blecautes também devem estar fechados para evitar que estilhaços se espalhem, no caso de alguma janela quebrar.
Na rua:
- Não se abrigue debaixo de árvores ou de coberturas metálicas;
- Evite a prática de esportes ao ar livre, especialmente, no mar;
- Evite passar sob cabos elétricos, outdoors, andaimes, escadas.