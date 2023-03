Rio: PM vai investigar pichação com sigla de facção em veículo blindado

A Polícia Militar do Rio (PMRJ) divulgou nesta quinta-feira, 23, que apura as circunstâncias que levaram um carro blindado, conhecido como “caveirão”, a ser pichado com as letras CV, sigla do Comando Vermelho, maior facção criminosa do estado. Desde a tarde de ontem, registros do carro da corporação com a sigla do Comando Vermelho são veiculados nas redes. O fato aconteceu na região de Rio das Pedras, Zona Oeste da cidade, um dos berços dos grupos paramilitares fluminenses.

Há semanas, milicianos e traficantes – de duas facções – disputam o controle territorial do local, com investidas bem-sucedidas do Comando Vermelho. A assessoria da PM, em esclarecimento, informa que o 18º Batalhão de Polícia Militar investiga o caso, assim como busca identificar quem eram os agentes que conduziam o veículo quando a pichação foi feita.