Rio entra em estágio de atenção por chuvas e ventos de mais de 100 km/h

O município do Rio de Janeiro entrou em estágio de atenção na noite deste domingo, 28, segundo alerta emitido pela prefeitura. Foram registradas rajadas de vento e chuva fortes em diversos pontos da cidade.

Em Copacabana, as rajadas de vento chegaram a 105,5 quilômetros por hora, informou o Centro de Operações do Rio. No Aeroporto Santos Dumont, a ventania chegou a 77,8 quilômetros por hora.

Município entrou em Estágio de Atenção às 20h25 deste domingo (28/04). Leia mais: https://t.co/2OWslVlfFh #alert pic.twitter.com/Nb9iVgoRFE — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) April 28, 2019

Por volta de 20h, houve registro de chuva forte no Alto da Boa Vista, Grajaú, Rocinha, Méier, Vidigal, Madureira e Piedade. Diversas vias foram interditadas durante a noite, como a ponte Rio-Niterói, que foi fechada no sentido Niterói por 10 minutos, por volta das 20h15, em razão das rajadas.

Mais de 20 quedas de árvores foram registradas na cidade e algumas regiões ficaram sem luz. O estádio do Maracanã ficou temporariamente sem iluminação durante a partida entre Fluminense e Goiás pelo Campeonato Brasileiro.

Outro lugar afetado foi o Hospital Albert Schweitzer, que ficou sem energia por pelo menos duas e manteve operações com um gerador de energia.

(Com Estadão Conteúdo)