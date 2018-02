Rio: Chuvas fazem PF suspender emissão de passaportes no Galeão

A Polícia Federal informa que suspendeu a emissão de passaportes e o registro de estrangeiros no Aeroporto Internacional do Galeão, após as chuvas que atingiram o Rio de Janeiro a partir da noite desta quarta-feira. O órgão informa que os atendimentos previstos estão sendo automaticamente reagendados e pede que os interessados evitem se deslocar até o Galeão.

“Solicita-se que os usuários marcados para hoje não se desloquem ao posto de passaportes do Galeão ressaltando que já estão sendo automaticamente reagendados e serão prioritariamente atendidos tão logo o serviço seja restabelecido no local”, informou a PF, em nota. Os usuários com procedimentos marcados no posto do aeroporto nesta quinta-feira deverão consultar suas novas datas no site do órgão.

As chuvas que atingem o Rio já provocaram três mortos. A terceira vítima foi o policial militar Nilsimar Santos, de 48 anos, que dirigia seu carro pelo bairro do Realengo, na Zona Oeste, quando foi atingido por árvore e veio a óbito. Entre São Conrado e a Barra da Tijuca, na Zona Sul, desabou um trecho da Ciclovia Tim Maia – até o momento, sem informação de vítimas.

As zonas Norte e Oeste são as mais atingidas pela tempestade. Falta luz em parte da capital fluminense e há engarrafamentos nas principais vias expressas. Os BRTs Transoeste e Transcarioca operam com problemas.

Em viagem a Europa desde o início do Carnaval, o prefeito do Rio, Marcelo Crivella (PRB), encarregou os secretários Paulo Messina, da Casa Civil, e Jorge Felippe Neto, do Meio Ambiente, de acompanharem os trabalhos da Defesa Civil em relação a acidentes graves e ao estado de alerta da cidade.