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O governo do Rio de Janeiro formalizou a demissão com perda de patente do ex-major Ronald Alves da Costa, condenado pelo assassinato de Marielle Franco e Anderson Gomes. Apontado como miliciano da Muzema, ele monitorou a rotina da vereadora antes do crime. Confira os desdobramentos do caso.

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O governador interino do Rio de Janeiro, o desembargador Ricardo Couto, decretou a demissão com perda de posto, patente e condecorações do ex-major da Polícia Militar Ronald Alves da Costa, condenado pelo assassinato da vereadora carioca Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes. A decisão foi publicada no Diário Oficial desta terça-feira, 24, e não menciona a sentença proferida pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) em fevereiro deste ano.

Segundo as investigações, o ex-PM monitorou a rotina da vereadora para repassar as informações aos assassinos. Antes do julgamento do caso Marielle, ele já havia sido condenado a 76 anos de prisão por homicídios e ocultação de cadáver em 2022. Major Ronald, como é conhecido, é apontado como um dos chefes da milícia da comunidade da Muzema, na Zona Sudoeste do Rio, e foi preso em 2019.

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Além dele, os irmãos Domingos e Chiquinho Brazão, apontados como mandantes do atentado, foram condenados a 76 anos e 3 meses de prisão cada. Já Rivaldo Barbosa, ex-delegado da Polícia Civil do Rio, e Robson Calixto Fonseca, o “Peixe”, foram sentenciados a 18 anos e 9 anos, respectivamente. Marielle e Anderson foram mortos a tiros em 14 de março de 2018, no Estácio, no Centro.

As investigações avançaram após as delações premiadas dos ex-PMs Ronnie Lessa, atirador que confessou participação no crime e implicou os Brazão como mandantes, e Élcio Queiroz, motorista do carro usado no ataque. No âmbito do caso Marielle, Ronnie cumpre 81 anos e 10 meses de prisão, enquanto Élcio foi condenado a 76 anos e 6 meses.