‘Retrocesso e oportunismo’ diz Gleisi sobre proposta de fim da reeleição

A presidente do Partido dos Trabalhadores e deputada federal Gleisi Hoffman (PT-PR) criticou a proposta de fim das reeleições para Presidência da República no país. O comentário, feito em suas redes sociais, é uma resposta a Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que defendeu que o Senado discuta a extinção do processo de manutenção de um mandato para esse cargo.

Segundo Hoffman, “a proposta para acabar com a reeleição de presidentes é oportunista e representa um retrocesso na representação democrática da maioria da população”. Ainda de acordo com ela, essa é uma tentativa de reduzir e usurpar os poderes da Presidência da República.

Pacheco sinalizou, neste domingo, 17, que a discussão dessa proposta será uma prioridade em 2024. O projeto faria parte de um pacote com o objetivo de reformar o processo eleitoral brasileiro. Neste caso, Presidente, Governadores e Prefeitos teriam direito a apenas um mandato de cinco anos. As discussões, que também envolverão a unificação das eleições federais e municipais, devem começar já em fevereiro e partirão de um projeto proposto pelo senador Jorge Cajuru (PSB-SP).

Mesmo que seja para valer só a partir de 2030, a proposta para acabar com a reeleição de presidentes é oportunista e representa um retrocesso na representação democrática da maioria da população. Qdo os tucanos criaram a regra da reeleição, em benefício próprio, as tais elites… — Gleisi Hoffmann (@gleisi) December 17, 2023

Continua após a publicidade

Pacheco comenta sobre a proposta pelo menos desde outubro. Nos últimos meses, o Presidente do Senado também se envolveu em polêmicas ao confrontar o STF com posicionamentos contrários ao da corte e propor tempo de mandato limitado para ministros.

Desde quando existem reeleições?

O fim das reeleições para os cargos executivos é uma discussão que volta com alguma regularidade e já foi, inclusive, proposta por Lula e por Bolsonaro, em momentos diferentes. O processo, como é hoje, foi instituído sob a presidência de Fernando Henrique Cardoso, em 1997 e, embora perdure, nasceu em meio a polêmicas e denuncias de venda de votos para aprovação da proposta.