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Brasil

Retirada de sigilo revela paralisia nas investigações do Banco Master no STF

Quase nenhum caso envolvendo autoridades avançou para além das provas que motivaram operações da PF no passado

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 set 2026, 10h27
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi. Foto: Rovena Rosa/Agência Brasil
São Paulo (SP), 22/12/2025 - Retrospectiva 2025 - Foto feita em 19/11/2025 - Fachada do Banco Master na rua Elvira Ferraz em Itaim Bibi.  (reprodução/VEJA)
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Nos últimos dias, milhares de arquivos sigilosos das investigações do Banco Master foram tornados públicos pelo STF.

A revelação de diferentes inquéritos, decisões, depoimentos e provas colhidas atestaram que quase nada avançou nas apurações contra políticos aliados do governo Lula, contra integrantes da oposição e contra autoridades que receberam dinheiro de Daniel Vorcaro para defender interesses do banqueiro.

As provas, muitas conhecidas de operações passadas, seguem numa fila invisível da Polícia Federal e da PGR, aguardando perícias, solicitações de diligências e outros movimentos.

No caso Dark Horse, por exemplo, a novidade foi a confirmação de que Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são citados no inquérito. O presidenciável é investigado desde julho por crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

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O caso seguia em sigilo porque a PGR e a PF solicitaram que assim tramitasse a apuração.

No caso de políticos aliados ao governo, as provas levantadas mostram que as suspeitas seguem no mesmo patamar em que estavam há meses, com o agravante de que agora todos os políticos investigados sabem o que está no STF contra eles.

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O escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, que detonou a crise interna no STF e a pressão pela retirada de sigilos consegui, por ora, a interrupção completa das apurações, até que se decida sobre se Moraes deve ser investigado.

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