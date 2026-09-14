Retirada de sigilo revela paralisia nas investigações do Banco Master no STF

Nos últimos dias, milhares de arquivos sigilosos das investigações do Banco Master foram tornados públicos pelo STF.

A revelação de diferentes inquéritos, decisões, depoimentos e provas colhidas atestaram que quase nada avançou nas apurações contra políticos aliados do governo Lula, contra integrantes da oposição e contra autoridades que receberam dinheiro de Daniel Vorcaro para defender interesses do banqueiro.

As provas, muitas conhecidas de operações passadas, seguem numa fila invisível da Polícia Federal e da PGR, aguardando perícias, solicitações de diligências e outros movimentos.

No caso Dark Horse, por exemplo, a novidade foi a confirmação de que Flávio Bolsonaro e Eduardo Bolsonaro são citados no inquérito. O presidenciável é investigado desde julho por crimes de lavagem de dinheiro, evasão de divisas e corrupção.

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O caso seguia em sigilo porque a PGR e a PF solicitaram que assim tramitasse a apuração.

No caso de políticos aliados ao governo, as provas levantadas mostram que as suspeitas seguem no mesmo patamar em que estavam há meses, com o agravante de que agora todos os políticos investigados sabem o que está no STF contra eles.

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O escândalo das mensagens de Daniel Vorcaro e Alexandre de Moraes, que detonou a crise interna no STF e a pressão pela retirada de sigilos consegui, por ora, a interrupção completa das apurações, até que se decida sobre se Moraes deve ser investigado.