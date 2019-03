Resposta sobre morte de Marielle deve chegar logo, diz Freixo na Sapucaí

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) e sua namorada, Antonia Pellegrino, chegaram à concentração da Estação Primeira de Mangueira – escola que vai homenagear a vereadora Marielle Franco neste segundo dia de desfiles do Grupo Especial do Carnaval do Rio de Janeiro. Segundo Freixo, a resposta sobre o assassinato, que ainda não foi solucionado, deve chegar logo, antes do dia 14 de março, quando o crime completa um ano.

Freixo comentou sobre o desfile da Mangueira e confessou estar emocionado. “Sou mangueirense, professor de história e o enredo ainda fala da Mari. É tripla emoção”, afirmou. O enredo da escola falará de narrativas de insubordinação silenciadas ao longo dos anos, como a da vereadora.

Mais cedo, a família de Marielle desfilou pela Vila Isabel. A escola, que homenageou em seu enredo a cidade fluminense de Petrópolis, colocou na avenida um carro alegórico com a irmã e a filha da vereadora.