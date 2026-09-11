Assine VEJA: informação confiável e exclusiva nas eleições + 4 revistas impressas a partir de R$ 35,90/mês.
Brasil

‘Resposta midiática’: advogado vê derrubada de sigilo pelo STF como reação a críticas sobre Mendonça

Para Bruno Moura (IEA-USP), divulgação de investigação busca responder a acusações de que ministro estaria tomando decisões para favorecer Flávio Bolsonaro

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 set 2026, 16h27 | Atualizado em 11 set 2026, 17h41
Continua após publicidade
‘Resposta midiática’: advogado vê derrubada de sigilo pelo STF como reação a críticas sobre Mendonça Priorizar nos meus resultados Google

A derrubada do sigilo de parte do caso Master seria, na avaliação do advogado Bruno Moura, pesquisador do Instituto de Estudos Avançados da USP, uma “resposta midiática” do Supremo Tribunal Federal (STF) às acusações de que o ministro André Mendonça estaria tomando decisões para favorecer Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A medida, proferida na noite da última quinta-feira, 10, teve como principal revelação a investigação contra o senador por suspeita de lavagem de dinheiro por meio do filme Dark Horse. A análise foi feita no programa Ponto de Vista, de VEJA. (Este texto é um trecho do vídeo acima)

Moura lembrou que a investigação reúne, pelo que foi possível verificar até o momento, três suspeitas de crimes: corrupção passiva, evasão de divisas e lavagem de dinheiro. Ele explicou que a corrupção passiva consiste em aceitar algum tipo de benefício para si ou para outra pessoa em troca de fazer ou deixar de fazer alguma coisa.

O segundo delito citado pelo advogado é a evasão de divisas, caracterizada, segundo ele, pelo envio de dinheiro para fora do Brasil sem a declaração da operação aos órgãos de fiscalização, normalmente o Banco Central. Moura afirmou que essa parte da investigação também se relaciona às questões envolvendo o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-RJ), que atualmente mora nos Estados Unidos.

Siga
Continua após a publicidade

Já a lavagem de dinheiro, explicou o pesquisador, ocorre quando valores provenientes de um crime anterior são colocados em circulação lícita no mercado financeiro. Ele citou como possíveis crimes antecedentes uma série de delitos, entre eles corrupção e evasão de divisas.

Na leitura de Moura sobre a linha investigativa da Polícia Federal, a suspeita seria de que Flávio Bolsonaro teria recebido valores provenientes de corrupção passiva para fazer ou deixar de fazer alguma coisa em benefício de um grupo ligado ao Banco Master. Esses valores, segundo a hipótese apresentada pelo advogado, seriam posteriormente inseridos de maneira ilícita no mercado, enquanto parte deles teria sido remetida para o exterior.

Continua após a publicidade

O pesquisador explicou ainda por que investigações policiais normalmente tramitam sob sigilo. De acordo com Moura, a regra prevista no Código de Processo Penal é que o inquérito policial seja sigiloso porque ele funciona como instrumento para apurar os fatos e verificar se existe razoabilidade nas acusações. No caso de políticos, acrescentou, a simples notícia de uma investigação já pode produzir impacto sobre a imagem do investigado.

Moura diferenciou o sigilo do inquérito da fase posterior à apresentação de uma denúncia pelo Ministério Público. Segundo ele, quando há o oferecimento da peça acusatória, com a indicação dos crimes e das provas que sustentariam a acusação, a regra é que o processo passe a tramitar publicamente.

Continua após a publicidade

É nesse contexto que o advogado interpreta a decisão de liberar o sigilo. “A liberação desse sigilo, na verdade, é mais uma resposta midiática que o Supremo Tribunal Federal está fazendo para as acusações de que o ministro André Mendonça está tomando as decisões que ele está tomando para favorecer o Flávio Bolsonaro”, afirmou Moura.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
André Mendonça
Flávio Bolsonaro
Luiz Edson Fachin
Maquiavel
Ponto de Vista
STF
Supremo Tribunal Federal - STF
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com tela exibindo um aplicativo de notícias e produtos. À esquerda, texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. Fundo verde escuro com ícone de árvore à direita
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).