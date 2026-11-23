O MPF abriu um inquérito civil para apurar de quem é a responsabilidade pelo descarte e permanência de resíduos asfálticos na margem de um igarapé na BR-156, na altura da cidade de Amapá (AP).

Uma outra investigação sobre esse fato já foi arquivada, mas o órgão considerou que surgiram novos elementos de que o dano ambiental continua.

O local fica dentro de uma Área de Preservação Permanente (APP), com regras rígidas de proteção.