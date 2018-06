Renato Augusto e Douglas Costa estão fora de amistoso com a Croácia

LONDRES – O técnico Tite ganhou mais um desfalque para o amistoso de domingo, às 11h (de Brasilia) diante da Croácia, em Liverpool: o meia Renato Augusto sentiu dores no joelho esquerdo e permanecerá em Londres, em tratamento. Por enquanto, o risco de corte está descartado. O meia ficará em Londres, no CT do Tottenham, em tratamento, acompanhado do fisioterapeuta Bruno Mazziotti.

O atacante Douglas Costa seguirá para Liverpool com o elenco e participará da parte física do treinamento de sábado. No domingo, iniciará trabalho com o grupo, mas não estará à disposição de Tite para o jogo contra a Croácia. Fágner treinou com o grupo normalmente, participa de todas as atividades nesta sexta e sábado, e estará à disposição de Tite no domingo, como reserva de Danilo.