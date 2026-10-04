Renan Santos vota em SP e diz que eleição é ‘a mais bizarra de todas’

O candidato à disputa presidencial Renan Santos (Missão) votou neste domingo, 4, em Vila Friburgo, São Paulo. Junto de apoiadores e colegas de partido, ele teceu críticas à campanha eleitoral e aos adversários.

“Essa é a eleição mais bizarra de todas, a mais estranha desde a redemocratização”, disse Renan. “Ninguém discutiu nada, foi uma eleição vazia, construída para ser vazia porque as forças políticas majoritárias são envolvidas em escândalos de corrupção gigantescos”.

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O candidato irá acompanhar a apuração, a partir das 17h, na sede do seu partido, em São Paulo, em evento fechado.

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A disputa pela Presidência chega ao primeiro turno neste domingo, 4, com Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro nas três pesquisas divulgadas na véspera da eleição. A distância entre os dois varia de um a três pontos percentuais nos votos válidos. Datafolha e Quaest apontam empate técnico, enquanto a AtlasIntel registra vantagem do presidente fora da margem de erro.

No Datafolha, Lula tem 45% dos votos válidos, contra 42% de Flávio. Na Quaest, o placar é de 46% a 45%. A AtlasIntel mostra o presidente com 47% e o senador do PL com 44,1%.

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No Datafolha, Ronaldo Caiado tem 4% dos votos válidos. Renan Santos e Augusto Cury aparecem com 3% cada, enquanto Romeu Zema registra 1%. Os demais candidatos não pontuaram.

Na Quaest, Cury, Renan e Caiado têm 3% cada. Zema e os demais nomes registram 0%.

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A AtlasIntel coloca Renan numericamente na terceira posição, com 4,6%, seguido por Cury, com 2,1%, e Caiado, com 1,4%. Os demais candidatos somam 0,9%.

Os três levantamentos, portanto, concentram as intenções de voto em Lula e Flávio, com os outros concorrentes distantes dos dois primeiros colocados.