Relembre o que a PF descobriu sobre os contratos milionários de Vorcaro com a mulher de Moraes

O STF analisa nesta terça-feira, a partir das 10h, a possibilidade de abertura de investigação sobre a relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. A sessão ocorre em meio à divulgação de documentos e mensagens apreendidas pela Polícia Federal que expõem a suposta relação do controlador do Master com o magistrado e seus familiares. Entre os elementos estão contratos milionários firmados entre empresas ligadas a Vorcaro e o escritório Barci de Moraes Sociedade de Advogados, da advogada Viviane Barci de Moraes, mulher do ministro.

Um dos pontos que mais chamam atenção é o fato de Alexandre de Moraes ter editado a versão final de um dos contratos firmados entre o escritório de sua mulher e empresas ligadas a Vorcaro. Segundo as informações divulgadas pelo jornal O Estado de S. Paulo, o documento previa o pagamento de 36 parcelas mensais de R$ 3 milhões líquidos ao escritório, totalizando R$ 108 milhões. Com a incidência dos tributos previstos no próprio contrato, o valor bruto ultrapassaria R$ 131 milhões. Registros técnicos dos metadados do arquivo indicam que a última edição foi feita em um perfil do Office 365 identificado como “Ministro Alexandre de Moraes”.

A documentação também revela a existência de outro contrato de honorários envolvendo o escritório Barci de Moraes e empresas relacionadas a Vorcaro. O acordo estabelecia um limite de até R$ 50 milhões durante os 36 meses de vigência. Uma das possibilidades discutidas para o pagamento previa a transferência de cotas de duas aeronaves, um jatinho e um helicóptero, avaliadas em R$ 40 milhões, enquanto os R$ 10 milhões restantes estariam relacionados às despesas de utilização e manutenção.

A relação entre Vorcaro e a família do ministro também aparece em outros registros reunidos pela investigação. Entre eles estão informações sobre cartões de crédito disponibilizados aos filhos de Moraes, com limite de R$ 300 mil para cada um. O material também registra uma recepção organizada por Vorcaro em um hotel de luxo em Campos do Jordão para uma comitiva relacionada a “Alex”, com estrutura que incluía almoço, chef particular, passeios a cavalo e funcionários à disposição.

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No último domingo, antevéspera da sessão do STF, o próprio Moraes pediu que fosse retirado o sigilo de uma petição que reúne informações sobre pagamentos e contratos relacionados a Vorcaro. O presidente da Corte, Edson Fachin, acolheu o pedido e determinou o levantamento do sigilo, após manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. Segundo Moraes, o acesso ao conteúdo seria importante para que os demais ministros tivessem conhecimento dos elementos que serão considerados no julgamento.