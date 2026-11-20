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Relatório da PF enviado ao STF aponta tentativas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro de se aproximar do ministro André Mendonça por meio de intermediários, incluindo mensagens sobre reuniões e alfaiataria de luxo. O sigilo do documento foi derrubado por Edson Fachin a pedido do próprio magistrado.

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O relatório da Polícia Federal (PF) encaminhado ao presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, aponta tentativas do ex-banqueiro Daniel Vorcaro de se aproximar, por meio de terceiros, do ministro da Corte André Mendonça.

Em um dos casos, há citação do advogado Ciro Soares, que encaminhou mensagem de áudio para Vorcaro sobre estar com o ministro. “Fala, Vorcarinho… Trabalhando por você, levei o André lá no Vasco agora, pra fazer um terno”, diz a gravação de fevereiro de 2025. Antes da mensagem, há uma foto em que Soares aparece ao lado de Mendonça. A compra do terno luxuoso foi alvo de embates internos na Corte. O magistrado apresentou notas no valor de 26.430 reais para comprovar que a compra da roupa partiu dele.

Em uma outra conversa registrada após análise do celular do banqueiro, há troca de mensagens com o deputado federal Cezinha de Madureira (PL-SP). “‘Salve, Bom dia! Amanhã sexta feira 17:00 com ministro André em são Paulo (sic). Alameda Santos 647 andar 16º’. Em resposta, VORCARO diz: ‘Marcado’”, registra o documento da PF. O parlamentar, então, envia nova mensagem. “Estarei lá para te receber”, disse. O então banqueiro faz uma ligação para o deputado. No dia seguinte, Vorcaro envia para Madureira que vai ao encontro. ‘Fala amigo. Estou a caminho’. Logo em seguida, ocorre uma chamada de voz que dura 20 segundos. Depois, o deputado comenta: “Ministro já está te esperando”.

Fachin atendeu a um pedido de Mendonça e determinou a liberação do relatório da PF sobre as menções a ele no celular do banqueiro Vorcaro. O material estava sob sigilo, mas o próprio Mendonça encaminhou ao presidente do Supremo um ofício pedindo a divulgação do conteúdo.

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“Considerando a manifestação expressa do Ministro interessado, que renuncia ao sigilo das informações constantes dos autos e solicita sua integral publicidade, defiro o pedido e determino o levantamento do sigilo da PET 17. 146/DF, franqueando-se o acesso público à íntegra dos respectivos autos”, decidiu Fachin. O sigilo foi derrubada no meio da manhã desta sexta-feira, 20. Mais cedo, Mendonça havia solicitado “ampla publicidade” ao documento.