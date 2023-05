Relator do arcabouço elogia Haddad, mas diz que Lula ‘não tem base’

Relator do arcabouço fiscal, aprovado na quarta na Câmara dos Deputados, o deputado federal Cláudio Cajado foi o entrevistado desta semana no programa Os Três Poderes, de VEJA. O parlamentar elogiou a postura do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, nas conversas com o Congresso sobre a versão final do texto. “Foi um interlocutor qualificado, hábil; um negociador extremamente sincero.” Assista:

Cajado, porém, fez um alerta sobre a articulação do governo Lula no Parlamento e afirmou que o Planalto “não tem uma base consolidada” e “está um pouco desorganizado nesse aspecto”. “Não tem número sequer para conseguir aprovar matérias de maioria simples”, resumiu. Diante desse cenário, o deputado creditou a aprovação do arcabouço às atuações de Haddad e do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). “Lira deixou claro que medidas de caráter econômico, de agenda positiva, que o país precisa, serão pautadas e votadas”, disse Cajado, citando a reforma tributária como exemplo.