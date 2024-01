Relator da LDO, deputado Danilo Forte participa de live de VEJA

O primeiro convidado de 2024 do programa Os Três Poderes, nesta sexta-feira, às 11h, é o relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024, deputado federal Danilo Forte (União Brasil). O parlamentar divulgou esta semana uma nota manifestando sua “preocupação” com os vetos do presidente Lula à LDO, publicada nesta terça-feira no Diário Oficial da União. Danilo será entrevistado pelos colunistas Matheus Leitão, Ricardo Rangel e José Benedito da Silva.

Um dos trechos vetados da LDO foi o da criação de um calendário para o pagamento de emendas impositivas (obrigatórias), que determinava o empenho dos recursos em até 30 dias após a divulgação das propostas. Lula alegou que a medida violava dispositivo da Constituição. Para o deputado, a iniciativa do chefe do Palácio do Planalto afeta “o grande objetivo” da lei, que seria “conferir um nível maior de previsibilidade, transparência e de execução do Orçamento Federal”.

Forte comentou que o texto aprovado pelo Legislativo representou “um passo firme do Congresso Nacional em assumir sua prerrogativa constitucional de elaborar, discutir e aprovar a peça orçamentária, bem como um avanço na fiscalização da execução dos recursos destinados às políticas públicas do país”.

“Foi a partir desta LDO, construída verdadeiramente sobre a lógica participativa, que aprovamos importantes marcos institucionais e políticos que visam fortalecer a autonomia do Poder Legislativo, preservar e garantir recursos aos municípios, sobretudo às pequenas prefeituras, além de assegurar uma distribuição mais justa dos programas sociais federais, a exemplo do Minha Casa, Minha Vida, hoje voltado aos grandes centros urbanos”, complementou.

Moraes e o 8 de Janeiro

Os prepatativos para a cerimônia que marca o aniversário do 8 de Janeiro também será tema da edição. Em entrevista a VEJA, o ministro do STF Alexandre de Moraes conta em detalhes os bastidores dos atos golpistas de 8 de Janeiro, que completam um ano na próxima segunda. O magistrado diz que os ataques foram ‘algo organizado’ e não uma ‘baderna’. Moraes também fala dos planos que os extremistas tinham de prendê-lo, matá-lo e até ‘sumir’ com o seu corpo, cita ameaças contra sua família e avalia o que pode ser feito para que novos casos não se repitam. O juiz opina ainda sobre o papel de líderes radicais, como Jair Bolsonaro, nos atos de 8 de Janeiro e afirma que ‘houve omissão’ de autoridades. Assista aqui à entrevista em vídeo.

