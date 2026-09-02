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Brasil

Relato de Vorcaro sobre tortura na PF tem até ameaça de morte em avião

Banqueiro prestou depoimento ao gabinete do ministro André Mendonça, do STF, e fez graves revelações

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 17h09 | Atualizado em 3 set 2026, 15h02
COLABORAÇÃO - Vorcaro: a partir da prisão, ocorrida há três meses, início de negociação para uma delação premiada
COLABORAÇÃO - Vorcaro: a partir da prisão, ocorrida há três meses, início de negociação para uma delação premiada (Polícia Penal/.)
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Relato de Vorcaro sobre tortura na PF tem até ameaça de morte em avião Priorizar nos meus resultados Google

No relato que fez ao gabinete do ministro André Mendonça, segundo interlocutores, o banqueiro Daniel Vorcaro citou exemplos crueis de situações de terror psicológico que viveu ao ser preso pela Polícia Federal.

Segundo o banqueiro, as ameaças e os tratamentos ilegais começaram já na transferência de avião para Brasília, quando foi preso em março.

Agentes enfiaram Vorcaro numa caixa “como bicho”.

Durante o transporte, batiam no compartimento e falavam que iriam abrir a porta da aeronave e jogá-lo lá do alto.

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“A gente pode te jogar daqui de cima. Ninguém vai duvidar se a gente disser que você se jogou”, teria dito um agente, segundo a versão de Vorcaro.

Os fatos, relatados ao Radar por um interlocutor do banqueiro, integram um conjunto de provas reunidos pela defesa para delatar situações vividas na PF.

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Vorcaro também citou o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, como um agente que teria atuado para atrapalhar sua delação, de modo a impedir que o dono do Master falasse das relações que ele teve com o próprio delegado.

Mais cedo o Radar revelou detalhes exclusivos do depoimento do banqueiro ocorrido na semana passada.

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“Tenho muito a contribuir relatando os fatos e a verdade, mas ninguém quer me ouvir. Uma loucura”, disse Vorcaro no interrogatório gravado em vídeo.

O depoimento foi solicitado pela defesa diante da percepção de Vorcaro de que um “acordão” entre as instituições estaria firmado para impedir que ele relate crimes de autoridades e busque benefícios na Justiça.

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Ao Radar, investigadores da PF desqualificam as declarações de Vorcaro e dizem que ele poderia ter buscado delação na PGR, se o impedimento estivesse na conduta de Andrei Rodrigues.

ATUALIZAÇÃO, 14h54 de 3/9/2026 — O relato de Vorcaro no depoimento é bem mais detalhado do que o conteúdo narrado por interlocutores dele ao Radar. Leia a íntegra do que disse o banqueiro.

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