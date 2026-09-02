Relato de Vorcaro sobre tortura na PF tem até ameaça de morte em avião

No relato que fez ao gabinete do ministro André Mendonça, segundo interlocutores, o banqueiro Daniel Vorcaro citou exemplos crueis de situações de terror psicológico que viveu ao ser preso pela Polícia Federal.

Segundo o banqueiro, as ameaças e os tratamentos ilegais começaram já na transferência de avião para Brasília, quando foi preso em março.

Agentes enfiaram Vorcaro numa caixa “como bicho”.

Durante o transporte, batiam no compartimento e falavam que iriam abrir a porta da aeronave e jogá-lo lá do alto.

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“A gente pode te jogar daqui de cima. Ninguém vai duvidar se a gente disser que você se jogou”, teria dito um agente, segundo a versão de Vorcaro.

Os fatos, relatados ao Radar por um interlocutor do banqueiro, integram um conjunto de provas reunidos pela defesa para delatar situações vividas na PF.

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Vorcaro também citou o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, como um agente que teria atuado para atrapalhar sua delação, de modo a impedir que o dono do Master falasse das relações que ele teve com o próprio delegado.

Mais cedo o Radar revelou detalhes exclusivos do depoimento do banqueiro ocorrido na semana passada.

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“Tenho muito a contribuir relatando os fatos e a verdade, mas ninguém quer me ouvir. Uma loucura”, disse Vorcaro no interrogatório gravado em vídeo.

O depoimento foi solicitado pela defesa diante da percepção de Vorcaro de que um “acordão” entre as instituições estaria firmado para impedir que ele relate crimes de autoridades e busque benefícios na Justiça.

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Ao Radar, investigadores da PF desqualificam as declarações de Vorcaro e dizem que ele poderia ter buscado delação na PGR, se o impedimento estivesse na conduta de Andrei Rodrigues.

ATUALIZAÇÃO, 14h54 de 3/9/2026 — O relato de Vorcaro no depoimento é bem mais detalhado do que o conteúdo narrado por interlocutores dele ao Radar. Leia a íntegra do que disse o banqueiro.