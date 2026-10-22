Reitor da PUC-Rio participa de jantar beneficente em prol da saúde infantil

O reitor da PUC-Rio, padre Anderson Antonio Pedroso, participou de um jantar beneficente em São Paulo que arrecadou 4 milhões e 567 mil reais para o Hospital Pequeno Príncipe, de Curitiba, referência nacional em pediatria. Organizada por Daniella Behring, mulher do empresário e filantropo Alex Behring, a noite reuniu artistas, empresários e personalidades, com menu assinado por chefs franceses e um leilão responsável por mais de 600 mil reais do valor arrecadado.

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Padre Anderson esteve acompanhado da médica Margareth Dalcolmo, diretora do Departamento de Medicina da PUC-Rio. Um dos momentos mais emocionantes do encontro foi o relato de uma mãe cujo filho, diagnosticado com câncer aos 6 anos, passou por tratamento e hoje está curado. Os recursos arrecadados serão destinados ao hospital, reconhecido pelo atendimento especializado a crianças e adolescentes.