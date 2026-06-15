🔥 Black Friday começou! Garanta 4 Revistas + Digital Premium pelo menor preço do ano e FRETE GRÁTIS!
Brasil

Reino Unido anuncia proibição de redes sociais para menores de 16 anos

Ampla restrição atingirá plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube, mas não incluirá aplicativos de mensagens, como WhatsApp

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 11h32 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h54
Britain's Prime Minister Keir Starmer makes an address following an emergency cabinet meeting on Gaza at 10 Downing Street in London on July 29, 2025. (Photo by Toby Melville / POOL / AFP)
O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, faz um discurso após uma reunião de emergência do gabinete sobre Gaza, no número 10 da Downing Street, em Londres. 29/07/2025 - (Toby Melville/AFP)
Continua após publicidade
Reino Unido anuncia proibição de redes sociais para menores de 16 anos Priorize VEJA no Google

O primeiro-ministro do Reino Unido, Keir Starmer, anunciou nesta segunda-feira, 15, que vai proibir que menores de 16 anos usem as principais plataformas de redes sociais, além de impor restrições a plataformas de jogos e transmissões ao vivo.

A ampla restrição atingirá plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, X e YouTube, mas não incluirá aplicativos de mensagens, como WhatsApp e Signal. Os menores de 16 anos também deixarão de poder realizar transmissões ao vivo e interagir com desconhecidos em plataformas de jogos e outros serviços online. A regulamentação deverá ser concluída até o fim deste ano, com a implementação prática prevista para o início de 2027.

Siga

Segundo Starmer, a proposta busca “devolver a infância às crianças” e enfrentar os impactos do uso excessivo da internet. O premiê argumentou que o tempo gasto nas redes sociais prejudica atividades importantes para o desenvolvimento infantil, como estudar, ler, brincar com amigos e manter uma rotina adequada de sono.

Continua após a publicidade

“Para mim, está claro que a proibição total é a escolha certa”, declarou ele em entrevista coletiva. “Isso fará uma enorme diferença, deixará nossas crianças mais seguras, mais felizes, lhes dará mais tempo, mais segurança, mais liberdade para crescer e mais oportunidades”.

A decisão foi embasada em uma ampla consulta pública que reuniu mais de 116 mil respostas de professores, pais e jovens. De acordo com o governo, cerca de 90% dos participantes defenderam a adoção de uma idade mínima de 16 anos para o acesso às redes sociais, enquanto mais de 80% consideraram que os riscos dessas plataformas superam seus benefícios.

Continua após a publicidade

O governo britânico afirmou que adotará um modelo semelhante ao da Austrália, que se tornou o primeiro país a promulgar uma proibição nacional para menores de 16 anos em 2025. As punições recaem sobre as empresas responsáveis pelas plataformas, que podem receber multas milionárias em caso de descumprimento das regras.

O YouTube, por sua vez, criticou a proposta, afirmando que ela pode empurrar crianças e adolescentes para “serviços anônimos e menos seguros”.

Continua após a publicidade

“Investimos em experiências guiadas por especialistas e adequadas à idade, além de proteções padrão para adolescentes, há mais de uma década, e continuaremos a fazê-lo”, disse um porta-voz da empresa.

Continua após a publicidade

Já Nigel Farage, líder do Reform UK, principal partido de oposição ao governo Starmer, afirmou que a proibição é “bem-intencionada”, mas “improvável de funcionar”, diante da popularidade das redes virtuais privadas, conhecidas como VPNs, que podem ser usadas para contornar mecanismos de verificação de idade ao ocultar a localização e a identidade dos usuários.

Publicidade
TAGS:
Criança
Facebook
Infância
Inglaterra
Instagram
Keir Starmer
Redes Sociais
Reino Unido
Tecnologia
Twitter
whatsapp
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).