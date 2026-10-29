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Brasil

Regina Duarte questiona resultado das eleições: ‘Vai ficar por isso mesmo?’

Atriz reagiu a insinuações sobre a diferença de votos entre Lula e Flávio Bolsonaro

Por Flávio Monteiro 29 out 2026, 17h57 | Atualizado em 29 out 2026, 17h57
Regina Duarte no 'Conversa com Bial' -
A atriz Regina Duarte  (//Reprodução)
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Famosa por seu posicionamento à direita, a atriz Regina Duarte questionou o resultado das eleições presidenciais de 2026, que terminaram com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no domingo, 25. Reagindo às insinuações feitas por um perfil português sobre a diferença de votos entre o presidente reeleito e seu rival, o senador Flávio Bolsonaro (PL), a artista disparou: “Portugal abismado com resultado da votação dos brasileiros. A pergunta que se impõe agora é: Vai ficar por isso mesmo?”

Regina já ocupou o cargo de secretária especial da Cultura durante o governo de Jair Bolsonaro, entre 2019 e 2022, e nunca escondeu seu apoio à família de políticos do Rio de Janeiro. Em novembro do ano passado, antes mesmo de Flávio ser alçado à posição de candidato, ela já havia declarado previamente sua preferência pelo senador, que teria “a proposta mais inspiradora para o país” com que a atriz “sonha”.

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