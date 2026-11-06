Refugiado nos Estados Unidos, Flávio Bolsonaro emprega novos assessores no Senado

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Flávio Bolsonaro, mesmo ausente do Brasil há dez dias, continua a usar a estrutura do Senado, nomeando dois novos assessores com salários altos. Ele ignorou sua condição de não dar mais expediente no Congresso e até votou remotamente em uma sessão. Seu gabinete mantém 21 assessores, mostrando o uso contínuo de recursos públicos.

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Flávio Bolsonaro fugiu do Brasil há dez dias, mas continua usando a estrutura do Senado como se nada tivesse acontecido. Na terça, 3, ele nomeou dois novos assessores no gabinete abandonado em outubro.

Um dos nomeados assumiu o cargo de “auxiliar parlamentar sênior” de Flávio Bolsonaro, com salário de pouco mais de 9.000 reais.

O outro assessor foi nomeado no posto de “auxiliar parlamentar pleno”, com salário de quase 8.000 reais.

Os atos são da gestão de Davi Alcolumbre no Senado e seguem determinação do parlamentar, ignorando a condição de Flávio Bolsonaro, que não mais dará expediente no Congresso.

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Flávio, aliás, votou na sessão do Senado que discutiu a PEC da Segurança Pública usando o sistema remoto, uma invenção dos tempos de pandemia que perdura na política brasileira.

Segundo dados do Senado, o gabinete dele tem, atualmente, 21 assessores — entre comissionados, terceirizados e efetivos — e quatro deles ganham mais de 17.000 reais por mês.

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