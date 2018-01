Reforma trabalhista e gastos da União nas manchetes de 9/1/17

Parecer de comissão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) sobre reforma trabalhista e levantamento sobre gastos da União com estatais estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta terça-feira. No Estado de S.Paulo, ministros do TST avaliam que mudanças na lei só valem para contratos novos. De acordo com a Folha de S.Paulo, governo direcionou mais R$ 40 bilhões para as estatais nos últimos dois anos.

O Estado de S.Paulo

Para comissão do TST, parte da reforma só vale para contrato novo

Com o argumento de que a reforma trabalhista não pode retirar direitos adquiridos do trabalhador, uma comissão formada por ministros do TST avaliou que alguns pontos das novas regras valem apenas para novos contratos, feitos a partir de 11 de novembro, quando as mudanças começaram a valer. Empregadores criticaram o entendimento dos ministros, enquanto sindicatos receberam bem o documento.

Folha de S.Paulo

União gastou R$ 40 bi com estatais em 2016 e 2017

O governo federal direcionou mais de R$ 40 bilhões para suas estatais nos dois últimos anos, de acordo com levantamento feito pelo IFI (Instituição Fiscal Independente), do Senado, que inclui 149 empresas. Dessas, 18 são financeiramente dependentes, e 131, independentes —possuem mais autonomia em relação ao governo para se manter.

O Globo

Rio tem 378 pontos críticos de enchentes

O Centro de Operações Rio (COR), que monitora a cidade e integra os órgãos que atuam na redução do impacto das chuvas de verão, mapeou 378 pontos com maior risco de alagamento e deslizamentos de encostas. Entre as áreas mais sujeitas a inundações estão as ruas Jardim Botânico e do Catete, o entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas e as avenidas Brasil, Maracanã e Ayrton Senna.

Valor Econômico

Temer recua e decide adiar mudança na ‘regra de ouro’

O governo desistiu de propor ao Congresso, neste momento, a mudança da “regra de ouro” das contas públicas. Inscrito na Constituição, o dispositivo proíbe que a União, os Estados e os municípios realizem operação de crédito num montante superior ao volume de investimento previsto no orçamento.

Correio Braziliense

O BBB está míope

O sistema de monitoramento eletrônico que vigia a capital federal desde os anos 2000, apelidado de Big Brother Brasília, e que teve o auge em 2014, com a Copa do Mundo, sofre com o sucateamento. Das 453 câmeras, apenas 70 funcionam atualmente. Ou seja, quase 85% dos equipamentos estão desativados por falta de pagamento e problemas no contrato com a empresa responsável.