Reforço na segurança: SP nomeia 1.411 aprovados em concurso da Polícia Civil

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O Governo de São Paulo oficializou a nomeação de mais de 1.400 novos investigadores da Polícia Civil, aprovados no concurso de 2023. Eles iniciarão o curso de formação na Acadepol e, após cerca de cinco meses, atuarão em unidades da capital e do interior para reduzir o déficit de pessoal e otimizar o atendimento.

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Via Diário Oficial do Estado (DOE), o Governo de São Paulo oficializou nesta terça-feira, 1º, a nomeação de mais de 1.400 aprovados no concurso de 2023 para investigadores de polícia.

A turma deve tomar posse nos próximos dias e iniciar o curso de formação na Academia de Polícia (Acadepol), com duração aproximada de cinco meses. Após a capacitação, os novos agentes estarão aptos para atuar nas unidades da Polícia Civil da capital e do interior.

Ao integrar os novos profissionais, a gestão de Tarcísio de Freitas visa reduzir o déficit de pessoal na instituição e otimizar o atendimento à população. A iniciativa compõe um plano de segurança mais amplo, que já reforçou as forças policiais com milhares de servidores desde o ano passado.

O investimento contínuo da administração estadual busca cumprir a meta de expandir o efetivo paulista em mais de 30.000 novos agentes.