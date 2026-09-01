Reforço na segurança: SP nomeia 1.411 aprovados em concurso da Polícia Civil
Aprovados em concurso de 2023 passam por formação de cinco meses na Acadepol antes de reforçar delegacias na capital e no interior
Via Diário Oficial do Estado (DOE), o Governo de São Paulo oficializou nesta terça-feira, 1º, a nomeação de mais de 1.400 aprovados no concurso de 2023 para investigadores de polícia.
A turma deve tomar posse nos próximos dias e iniciar o curso de formação na Academia de Polícia (Acadepol), com duração aproximada de cinco meses. Após a capacitação, os novos agentes estarão aptos para atuar nas unidades da Polícia Civil da capital e do interior.
Ao integrar os novos profissionais, a gestão de Tarcísio de Freitas visa reduzir o déficit de pessoal na instituição e otimizar o atendimento à população. A iniciativa compõe um plano de segurança mais amplo, que já reforçou as forças policiais com milhares de servidores desde o ano passado.
O investimento contínuo da administração estadual busca cumprir a meta de expandir o efetivo paulista em mais de 30.000 novos agentes.