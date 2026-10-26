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Brasil

Reeleito, Lula indicará quatro novos ministros ao STF; veja quem se aposenta

Presidente pode terminar quarto mandato com sete de 11 integrantes da Corte escolhidos por ele

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 out 2026, 15h30 | Atualizado em 26 out 2026, 16h07
O presidente Lula em cerimônia no STF
Brasília (DF), 02/02/2026 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participa da abertura do Ano Judiciário de 2026 do Supremo Tribunal Federal (STF). Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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Após ser eleito para seu quarto mandato, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva poderá indicar até quatro ministros do STF. Com isso, a Corte pode chegar a 2030 com sete de 11 integrantes escolhidos por ele, contando também sua primeira passagem pela Presidência.

A primeira vaga está aberta desde o ano passado, com a aposentadoria antecipada de Luís Roberto Barroso. Lula já indicou o advogado-geral da União, Jorge Messias, para o posto, mas seu nome foi rejeitado pelo Senado.

Antes das eleições, o presidente chegou a dizer que enviaria novamente o nome de Messias para apreciação. Também há a possibilidade de escolher o ex-senador Rodrigo Pacheco, escolhido para o TCU após ser preterido para o STF.

Durante o próximo mandato, pelo menos duas vagas estão garantidas, com as aposentadorias de Luiz Fux (em abril de 2028) e de Cármen Lúcia (abril de 2029). A idade-limite para permanecer no STF é de 75 anos.

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O último posto é mais incerto porque o decano da Corte, Gilmar Mendes, completa 75 anos em 30 de dezembro de 2030, o penúltimo dia do próximo mandato. Caso o ministro não opte por antecipar sua saída, a escolha do seu substituto pode ser afetada pelo resultado da próxima eleição presidencial.

Além disso, existe a possibilidade de abertura de novas vagas caso avance um processo de impeachment contra algum dos ministros. Boa parte dos eleitos pelo PL, que terá a maior bancada do Senado, defende a saída de Alexandre de Moraes.

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Da atual composição da Corte, quatro ministros foram indicados por Lula: Cármen Lúcia e Dias Toffoli em seus primeiros mandatos, e Cristiano Zanin e Flávio Dino na sua gestão atual.

O raio-x dos ministros do STF

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