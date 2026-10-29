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Brasil

Reeleição de Alcolumbre é ‘fundamental’ para abafar escândalo do Master, diz senador

Alessandro Vieira diz que atual chefe do Senado teria 'compromisso de não instalação de CPIs ou processos de impeachment'

Por Robson Bonin Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 out 2026, 16h13 | Atualizado em 29 out 2026, 16h14
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE)
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE) (Andressa Anholete/Agência Senado)
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Reeleição de Alcolumbre é ‘fundamental’ para abafar escândalo do Master, diz senador Priorize VEJA no Google

O senador Alessandro Vieira anunciou, nesta quinta-feira que não vai apoiar a reeleição do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre, por entender que a permanência do parlamentar no comando do Legislativo seria “peça fundamental” do que Vieira chama de “mega-acordão” em Brasília para abafar o escândalo do Banco Master.

“O evento mais importante para o futuro do Brasil segue em organização célere e discreta: o mega-acordão para abafar simultaneamente todos os escândalos que atingem poderosos nos três poderes. A peça fundamental neste acordo é a reeleição de Davi Alcolumbre, com o compromisso de não instalação de CPIs ou processos de impeachment”, diz Vieira.

Como presidente do Senado, Davi Alcolumbre impediu a abertura de investigação sobre o escândalo envolvendo Daniel Vorcaro e adotou medidas para dificultar o acesso de parlamentares a elementos do caso. Alcolumbre também barrou processo de impeachment contra ministros do Supremo, algo citado por Vieira no texto:

“Será interessante ver como os senadores vão se comportar na eleição de 01/02/27, especialmente aqueles eleitos com compromissos efusivos de combate à corrupção e investigação de ministros do STF. A minha posição é pública e foi comunicada serenamente ao próprio Davi: não conte com o meu voto”, disse o senador.

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“Concordo que o Brasil precisa de urgente pacificação, mas ela não pode ser construída com base em impunidade e cinismo, ignorando a vontade amplamente manifestada pela sociedade brasileira, que não suporta mais tanta desconexão entre suas necessidades reais e as vontades de uma elite corrompida”, segue Vieira.

O senador afirma que vai se unir ao grupo que tenta construir uma candidatura que derrote Alcolumbre — também citado nas mensagens de Daniel Vorcaro — e abra caminho para que as investigações de escândalos sejam, de fato, realizadas sem interferência.

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“Vou me integrar aos esforços para construir uma candidatura capaz de conquistar a presidência do Senado, partindo de premissas claras: 1) a eleição no Senado não representa um terceiro turno. As eleições presidenciais acabaram e Lula venceu; 2) transparência e combate à impunidade devem ser eixos centrais; 3) o Senado deve formular urgentemente soluções legislativas estruturais que garantam estabilidade fiscal, eleições mais baratas e justas, combate ao crime organizado e resgate da credibilidade da Justiça. Já existem diversos bons projetos que caminham nessa direção, o que falta é liderança e vontade política. A mudança que tantos desejam não vai cair do céu ou chegar pelas mãos de um salvador da Pátria. Vai chegar pelo trabalho de muita gente, começando agora”, diz o senador.

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