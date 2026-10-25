Reduto da família de Douglas Ruas está entre cidades com relatos de escassez de ônibus

São Gonçalo, reduto político da família do governador eleito Douglas Ruas (PL), está entre as cidades com relatos de escassez de ônibus neste domingo, durante o segundo turno. Passageiros reclamam de esperas de quase uma hora e de coletivos lotados para se deslocar pelo município. A cidade é administrada por Capitão Nelson (PL), pai de Ruas, aliado de Flávio Bolsonaro na disputa pela Presidência.

As dificuldades foram registradas em pontos do Centro de São Gonçalo, incluindo a Avenida Presidente Kennedy, na altura da entrada do Boaçu. Também houve relatos de circulação reduzida nas linhas que partem do Terminal Rodoviário Presidente João Goulart, no Centro de Niterói, em direção ao município vizinho. As reclamações envolvem ônibus municipais e intermunicipais.

A situação contrasta com a operação anunciada pela prefeitura para o dia da votação. Um decreto publicado em setembro estabeleceu gratuidade das 7h às 18h e determinou que os ônibus municipais circulassem com 100% da frota regularmente disponibilizada em dias úteis, para atender ao deslocamento dos eleitores às seções eleitorais.

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O município é a principal base política da família Ruas. Filho do prefeito, Douglas construiu sua trajetória política em São Gonçalo e integra o grupo de apoio à candidatura presidencial de Flávio. Na manhã deste domingo, o governador eleito acompanhou o candidato ao local de votação, na Tijuca, na capital fluminense.