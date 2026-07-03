Redução da maioridade penal avança no Congresso e vira tema inevitável na eleição

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
Eleito
PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
GOVERNADOR - TO
100,00%
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Brasil

Redução da maioridade penal avança no Congresso e vira tema inevitável na eleição

Com apoio de 79% da população, medida já é vista como debate central da campanha presidencial na área de segurança

Por Bruno Caniato, Isabella Alonso Panho e Laila Nery 3 jul 2026, 06h00 | Atualizado em 3 jul 2026, 14h49
MUDANÇA - Jovens infratores em unidade de ressocialização do Rio de Janeiro: alteração na lei poderia levar 10 000 internos a presídios
MUDANÇA - Jovens infratores em unidade de ressocialização do Rio de Janeiro: alteração na lei poderia levar 10 000 internos a presídios (Márcia Foletto/Agência O Globo/.)
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Redução da maioridade penal avança no Congresso e vira tema inevitável na eleição Priorize VEJA no Google

Na noite de 9 de abril de 2013, o estudante de rádio e TV Victor Hugo Deppman, 19 anos, voltava para casa, um prédio a poucos metros da estação Belém do metrô paulistano, quando foi abordado por outro jovem, que exigiu seu celular. Victor Hugo entregou seus pertences sem resistência, o que não freou o assaltante de matá-lo com um tiro na cabeça. A família, que morava no 3º andar, chegou a ouvir o disparo. O assassino tinha 17 anos, estava a três dias de atingir a maioridade penal e já tinha um roubo em sua ficha policial. Em meio a uma onda de revolta de familiares, amigos e pessoas fartas da insegurança nas ruas, o criminoso foi levado à Fundação Casa, onde permaneceu por dois anos. Em abril de 2015, voltou às ruas, sem antecedentes na ficha e com a identidade oculta por ter cometido o assassinato quando era menor.

A indignação com esse episódio chegou a Brasília e provocou uma onda inédita de propostas de emendas à Constituição para reduzir a maioridade penal. Uma delas foi aprovada na Câmara, mas terminou arquivada no Senado. Após anos de calmaria, o tema agora voltou à pauta do Congresso com um projeto de lei apresentado naquele barulhento ano de 2015. A PEC 32/2015, do ex-deputado Gonzaga Patriota, que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos, foi aprovada em 10 de junho pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara por 44 votos a 18 e reabriu o debate sobre a questão, em meio à pressão do ambiente eleitoral. Para avançar, ela precisa ser discutida em uma comissão especial, que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) deve criar após o recesso legislativo.

PROPAGANDA - Deputados gravam a aprovação de projeto por comissão: potencial para atrair apoio nas urnas
PROPAGANDA - Deputados gravam a aprovação de projeto por comissão: potencial para atrair apoio nas urnas (Lula Marques/Agência Brasil)

A discussão não se dará sem polêmica. A PEC reduz a maioridade penal apenas para crimes graves, como homicídio, latrocínio, estupro e sequestro, mas outras duas propostas apensadas a ela pela CCJ preveem abaixar a idade para todos os tipos de crimes. A bancada de direita, que apoia largamente a redução, já havia tentado recolocar o assunto na pauta durante a discussão da PEC da Segurança. Ao fim, o relator Mendonça Filho (PL-­PE) retirou o ponto, que enfrentava resistência do governo, mas com a condição de que Hugo Motta retomasse a discussão em breve. “Esse acordo precisa ser cumprido”, diz Coronel Assis (PL-MT), relator na CCJ.

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O Congresso tem inúmeros outros projetos de lei que tentam alterar a maioridade penal. Levantamento da plataforma Inteligov feito a pedido de VEJA encontrou, apenas na Câmara, 307 proposições atreladas ao assunto, sendo 32 PECs — outras sete tramitam no Senado. As propostas vão na linha de sugerir maioridade penal para crimes graves, quase sempre baseadas mais na necessidade de atender a um clamor popular do que em razões técnicas. Na proposta que avançou, as alegações de seu autor, Gonzaga Patriota, são que “80% da população é a favor da redução da maioridade penal” e “a idade cronológica não pode mais ser um parâmetro rigoroso e único para os atos da vida civil e penal”. Apesar disso, quase todas as propostas deixam de lado a maioridade civil, mantendo-a em 18 anos. Na PEC que avançou, por exemplo, o relator retirou a previsão para casar, tirar CNH, viajar ao exterior ou firmar contratos.

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Infográfico com fotos de Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Lula, detalhando suas posições sobre a redução da maioridade penal, com citações em destaque

O clamor popular continua sendo o grande combustível da discussão. Levantamento do Datafolha de junho mostrou que 79% dos brasileiros são a favor da medida. Até mesmo entre os eleitores de Lula, que sempre se posicionou contra a medida, o percentual de apoiadores bate os 70%. A simpatia do povo pela punição criminal aos mais jovens eleva o custo político de ser contra a medida. Os dezoito votos dados na CCJ contra a PEC vieram do PT, PCdoB, PV, PSB, PDT, PSD e PSOL, que foram expostos pela oposição e duramente alvejados nas redes sociais. E a cobrança não ocorre por acaso: a violência é apontada em pesquisas como a maior preocupação do brasileiro.

Até políticos progressistas admitem mudar a lei. “Não importa se o ato infracional foi homicídio qualificado ou estupro, o período máximo de internação é de três anos. Isso não é razoável”, aponta o senador Fabiano Contarato (PT-ES), autor de proposta que eleva para cinco anos o prazo máximo de internação. “É natural o clamor da maioria da população por punições mais duras. Esse reclamo precisa ser enfrentado sem qualquer lente ideológica”, diz o cientista político Antonio Lavareda, do Ipespe.

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BASTA - Faixa pró-redução: sensação de impunidade alavanca apoio à mudança
BASTA - Faixa pró-redução: sensação de impunidade alavanca apoio à mudança (Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Não à toa, o tema entrou na pauta da campanha presidencial. Consultados por VEJA, quatro dos cinco principais candidatos — Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) — se disseram favoráveis à redução. Apenas Lula, que não respondeu ao questionamento da reportagem, é contra, posição já externada em diversas manifestações, não só do presidente, mas de gente ligada ao PT ou ao governo. Além de defender que a medida é inócua para resolver a questão da segurança, o governo diz que a inimputabilidade penal antes dos 18 anos é cláusula pétrea da Constituição e não pode ser alterada por PEC, mas apenas numa nova Constituinte.

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Os opositores à mudança costumam citar estatísticas como a da internação de infratores, que diminuiu na última década. Entre 2017 e 2026, a população detida em centros socioeducativos passou de quase 25 000 para 11 483 em junho (veja o quadro). Cerca de 80% dos internados têm 16 anos ou mais de idade, 95% são homens e 75% são pretos ou pardos. “Muitos desses adolescentes têm trajetórias marcadas por múltiplas violações de direitos”, aponta Luís Bittencourt, oficial de proteção à criança do Unicef. A participação de menores no conjunto de crimes no país fica em torno de 1%, segundo a Secretaria Nacional de Segurança Pública. Parece um problema menor, mas está longe de ser desprezível, e os casos chamam atenção pelo nível crescente de ousadia, violência e envolvimento com o crime organizado. O tráfico de drogas é responsável por um quarto dos crimes cometidos por esses jovens. Nos últimos anos, houve alta nos homicídios praticados por menores e nos casos de estupro, incluindo vítimas menores de idade, e de feminicídio. Também chama atenção a alta de internações por porte ou posse ilegal de arma de fogo, que quadruplicaram em dez anos. Para o governo, as altas nesses crimes estão interligadas. “Dar um revólver a um jovem de 15 anos é dar a ele o poder de se impor, inclusive sobre meninas que o rejeitam”, diz Pilar Lacerda, secretária nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente.

OPOSIÇÃO - Ato critica mudança na lei: por mais escolas e menos cadeias
OPOSIÇÃO - Ato critica mudança na lei: por mais escolas e menos cadeias (Hans von Manteuffel/Agência O Globo/.)

A proposta de reduzir a maioridade penal ganha força em um contexto prisional já marcado por extrema precariedade, superlotação e domínio das facções. Os presídios operam com ocupação de 144% e carência de 221 000 vagas. Caso a idade mínima para ser preso caia para 16 anos, as cadeias poderão ganhar quase 10 000 jovens hoje internados em centros socioeducativos, o que provavelmente os aproximaria ainda mais das facções. “Em vez de conter o problema, essa escolha tende a aprofundá-lo”, avalia Alessandra Garcia Lucio, especialista em direito penal e vice-presidente do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra (CPDCN).

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Entre os defensores da redução, incluindo gente ligada aos sistemas de Justiça e de polícia, a superlotação das cadeias não serve de argumento, pois ambos os problemas precisam ser atacados — a política penitenciária e o endurecimento das punições. A visão é de que o tratamento penal diferenciado para menores é, justamente, o principal incentivo às facções para o emprego de jovens, que só podem ser internados pelo prazo de três anos e, em média, cumprem metade desse tempo. “É uma realidade conhecida por policiais, promotores, magistrados e pesquisadores. Negá-la significa ignorar um dos mecanismos utilizados por organizações criminosas para ampliar sua atuação”, aponta Osvaldo Nico Gonçalves, secretário estadual de Segurança Pública de São Paulo. O deputado federal Guilherme Derrite (PP-SP), relator do projeto de lei antifacção, que endurece o tratamento penal a criminosos, transformado recentemente em lei pelo presidente Lula, reforça a argumentação a favor da redução da maioridade penal: “É inadmissível um jovem de 16 anos, que já pode votar até para presidente da República, não poder ser responsabilizado pelos seus atos”.

Infográfico Desafio Global comparando a idade de responsabilidade penal juvenil e maioridade penal em Brasil, Alemanha, Argentina, Estados Unidos, Inglaterra, Japão, Holanda e Austrália. O Brasil inicia a responsabilização aos 12 anos, com maioridade aos 18. Os Estados Unidos e Austrália têm a menor idade de responsabilização, aos 10 anos. A Inglaterra também inicia aos 10 anos, com maioridade aos 21. Holanda e Japão têm regras específicas para jovens entre 12 e 15 anos. O infográfico define responsabilidade penal juvenil e maioridade penal

A questão não é intrincada apenas no Brasil. Um levantamento do Unicef com 54 países mostra que 78% mantêm a maioridade penal fixada em 18 anos ou mais, embora muitos deles, incluindo o Brasil, permita que adolescentes sejam responsabilizados antes dos 18 anos, mas submetidos a um sistema de Justiça juvenil. Na ponta mais rigorosa estão os Estados Unidos, onde diversos estados permitem que adolescentes sejam levados à Justiça comum em crimes graves e presos a partir de 10 anos. No extremo oposto há nações como Alemanha e Holanda, que admitem, em determinadas circunstâncias, a aplicação das regras da Justiça juvenil para quem tem 21 e 23 anos, respectivamente.

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RECUO - Ato em Nova York: estado voltou atrás na decisão de reduzir a maioridade para 16 anos
RECUO - Ato em Nova York: estado voltou atrás na decisão de reduzir a maioridade para 16 anos (The Bronx Defenders/.)

A experiência mundial também mostra idas e vindas na abordagem do problema. A Dinamarca reduziu a idade de responsabilização penal de 15 para 14 anos, mas, dois anos depois, reviu a medida. No estado de Nova York (EUA), o poder público processava adolescentes de 16 anos como adultos, mas uma lei de 2017 restabeleceu para 18 anos a idade de responsabilização criminal, após estudos indicarem que a submissão de adolescentes ao sistema prisional adulto produzia piores resultados para a segurança pública. Embora compartilhem a função de ressocializar detentos, a prisão e o centro socioeducativo têm rotinas bastante distintas. Nas unidades para jovens, os internos são submetidos a aulas obrigatórias, exercício físico, atividades culturais e acompanhamento psicopedagógico. Também não há uso de armas pelos agentes. “Nenhum adolescente passa ileso pela privação de liberdade. Se for para a prisão ao invés do centro socioeducativo, ele precisará dos mesmos investimentos e oportunidades para quando retornar à sociedade”, afirma Magali Rainato, assessora especial de política socioeducativa na Fundação Casa, que atende quase 5 000 jovens em São Paulo.

LINHA DURA - Protesto de grupo de vítimas da violência na Austrália: pedidos de mais rigor com os jovens
LINHA DURA - Protesto de grupo de vítimas da violência na Austrália: pedidos de mais rigor com os jovens (Voice for Victims Foundation/.)

Evidentemente, de forma isolada, a redução da maioridade penal não vai resolver os graves problemas de segurança do país. A complexidade do debate não é pequena, mas isso não quer dizer que o tema não possa ser enfrentado. As pesquisas têm mostrado apoio maciço da população à mudança e está mais do que na hora de discutir com seriedade se esse tipo de medida pode evitar que criminosos como o assassino de Victor Hugo Deppman voltem às ruas, depois de apenas dois anos de reclusão, com a ficha limpa.

Publicado em VEJA de 3 de julho de 2026, edição nº 3002

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