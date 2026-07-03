Receita vai assumir joias que Bolsonaro tentou vender

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que a Receita Federal assuma a custódia das joias recebidas pela Presidência da República que o ex-presidente Jair Bolsonaro vendeu ou tentou vender.

O objetivo da Receita é dar sequência ao processo que transferirá a propriedade dos presentes para a União.

A PF encaminhou o pedido para o ministro Alexandre de Moraes, relator do caso no STF.

As peças estão em uma agência da Caixa Econômica Federal, em Brasília, sob custódia da PF. A Receita não quer a posse física dos objetos, apenas a responsabilidade sobre eles, o que até agora cabia à Polícia Federal.

Continua após a publicidade

Fazem parte desse conjuntos relógios Rolex, Chopard e Hublot, dois rosários árabes (chamados de masbahas), quatro abotoaduras, um par de brincos e um color, entre outras joias.

Em março, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, solicitou o arquivamento da investigação. Moraes ainda não analisou esse pedido.