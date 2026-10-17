Rebocador da Marinha usado na primeira guerra mundial será restaurado

Usado na Primeira Guerra Mundial, o rebocador Laurindo Pitta, famosa embarcação da Marinha que virou museu no Rio de Janeiro, será restaurando ao custo de 28 milhões de reais. Os recursos devem ser captados via Lei Rouanet.

“O projeto visa restaurar o Rebocador-Museu Laurindo Pitta, última embarcação remanescente da divisão que participou da Primeira Guerra Mundial em 1918. Musealizado em 1997 e exposto no Espaço Cultural da Marinha, este rebocador será revitalizado para preservar este patrimônio nacional”, diz o projeto aprovado pelo Ministério da Cultura.

A ação é tocada pelo Abrigo do Marinheiro. “O projeto compreende também a abertura de nova exposição de longa duração ao público e, como contrapartida social, serão realizadas visitas mediadas à nova exposição e ao rebocador”, diz o plano aprovado o ministério.

Construído na Inglaterra, em 1910, por encomenda do governo brasileiro, o Laurindo Pitta participou, em 1918, da Primeira Guerra Mundial, em tarefas de apoio.

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“Único remanescente da Divisão Naval em Operações de Guerra, este rebocador de alto-mar possui 39 metros de comprimento, 8 metros de boca, desloca 514t e tem velocidade máxima de 11 nós (cerca de 20 km/h)”, diz a Marinha.

O barco prestou serviço de rebocador ao Arsenal da Marinha do Rio de Janeiro e à Base Naval do Rio de Janeiro até a década de 1990.

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Em 1997, a Marinha o restaurou, colocando assentos para 90 passageiros, e adaptando um compartimento onde apresenta a exposição permanente A Participação da Marinha na Primeira Guerra Mundial.