Rebelião em Goiás deixa nove mortos e 14 feridos

Uma rebelião de presos da Colônia Agroindustrial do Regime Semiaberto, no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia (GO), na região metropolitana de Goiânia, terminou com nove detentos mortos e 14 feridos na tarde desta segunda-feira.

Conforme a Superintendência Executiva de Administração Penitenciária (Seap), as mortes aconteceram em confrontos após presos da ala C invadirem as alas A, B e D do presídio. O Grupo de Operações Penitenciárias Especiais (Gope) e o batalhão de choque da Polícia Militar retomaram o controle da unidade por volta das 16h. Os presos que ficaram feridos no conflito receberam atendimento e já retornaram às celas.

Ainda de acordo com a Seap, os presos chegaram a incendiar a cadeia durante o motim e alguns corpos ficaram carbonizados. Os bombeiros controlaram o fogo e a Polícia Técnico-Científica está na prisão para identificar os corpos.

Durante a rebelião, 106 presos que cumprem pena no regime fechado fugiram. Até o momento, segundo a Seap, apenas 29 deles foram recapturados. O Grupo de Radiopatrulha Aérea (GRAer) da PM faz buscas para recapturar os foragidos.