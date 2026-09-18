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Reajuste do Bolsa Família, canetas emagrecedoras no SUS, pesquisas eleitorais e mais destaques desta sexta

Na economia, Warren Buffett deixa presidência da Berkshire

Por Da Redação 18 set 2026, 08h10 | Atualizado em 18 set 2026, 08h11
Cartão do Bolsa Família
Cartão do Bolsa Família (./Divulgação)
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O reajuste do Bolsa Família anunciado pelo governo federal nesta quinta-feira terá impacto estimado de 27,8 bilhões de reais entre 2026 e 2027. A correção de 15,04% eleva o piso mensal de 600 para 691 reais e o valor médio do benefício de cerca de 675 para 777 reais. Segundo o governo, a atualização recompõe a inflação acumulada desde 2023 e exigirá mudanças no projeto de Orçamento de 2027, que não previa a nova despesa.

A nova tabela começa a valer na folha de outubro. A estimativa oficial é de custo adicional de 5,8 bilhões de reais neste ano e de aproximadamente 22 bilhões em 2027. O anúncio foi feito a 17 dias do primeiro turno das eleições; o governo sustenta que o aumento foi incorporado ao planejamento fiscal e corresponde à recomposição inflacionária do período. O reajuste foi questionado por deputado do PL aliado de Flávio Bolsonaro, mas o TSE rejeitou a ação. Outras devem ser protocoladas.

Como será a oferta de canetas emagrecedoras pelo SUS?

O governo anunciou que medicamentos injetáveis contra a obesidade passarão a ser oferecidos pelo Sistema Único de Saúde mediante indicação médica. Ainda não foi informada uma data para o início da distribuição. Segundo o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, a prioridade será dada a pacientes com obesidade grave e doenças associadas, como problemas cardiovasculares, ou com indicação para cirurgia bariátrica.

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A medida foi anunciada durante visita de Lula a uma unidade da Eurofarma em Minas Gerais. O Ministério da Saúde já conduz um projeto-piloto para avaliar custo-efetividade e resultados do uso de semaglutida em pacientes da rede pública, com acompanhamento de pessoas com obesidade grave e comorbidades.

Canetas emagrecedoras e o futuro da luta contra obesidade

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O que o novo Datafolha mostra sobre Lula e Flávio?

A pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira mantém Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro em empate técnico na disputa presidencial. No primeiro turno, Lula registra 39% das intenções de voto e Flávio, 36%. Augusto Cury aparece com 6%, Ronaldo Caiado com 4%, Renan Santos com 3% e Romeu Zema com 2%. O levantamento ouviu 2.002 eleitores entre 15 e 17 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

Em um eventual segundo turno entre os dois, Lula marca 46% e Flávio, 44%, os mesmos percentuais observados nas três rodadas mais recentes do instituto. Entre os entrevistados que recebem Bolsa Família ou vivem com algum beneficiário, Lula tem 53% das intenções de voto no primeiro turno, contra 28% de Flávio; numa simulação de segundo turno nesse segmento, os números são 60% a 33%.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que muda no comando da Berkshire Hathaway?

Warren Buffett deixou nesta sexta-feira, 18, a presidência do conselho da Berkshire Hathaway e passou a ocupar o posto de chairman emeritus. Aos 96 anos, ele permanecerá no conselho de administração e continuará oferecendo aconselhamento à companhia. O filho Howard Buffett assumiu a presidência do conselho.

A transição amplia um processo de sucessão iniciado anteriormente, quando Buffett entregou o cargo de CEO a Greg Abel. A Berkshire informou que Howard, integrante do conselho desde 1993, ficará responsável pela presidência, enquanto Abel permanece à frente da gestão executiva.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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