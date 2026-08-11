Ratinho Junior entra, enfim, na campanha de Sandro Alex no Paraná

Governador do Paraná, Ratinho Junior decidiu finalmente entrar em campo para tentar eleger Sandro Alex, o candidato escolhido por ele para representar seu grupo político no comando do estado, a partir de 2027.

Nos próximos dias, os eleitores do Paraná vão perceber uma presença maior do governador do Paraná nas agendas e nos conteúdos de Sandro Alex.

Até agora contido nas críticas a Sergio Moro (PL), por exemplo, Ratinho Junior já mudou de postura, depois de o candidato bolsonarista ter faltado ao debate da Band.

Nesta segunda, Ratinho disse que Moro é “burocrata” e que “conhece muito pouco o Paraná” ao mesmo tempo em que enaltece o “preparo” de seu candidato Sandro Alex.