Raquel Lyra sobe, João Campos cai e disputa beira o empate em Pernambuco, diz pesquisa

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Pesquisa Real Time Big Data revela o cenário eleitoral para o governo de Pernambuco em 2026: João Campos lidera, mas em empate técnico com Raquel Lyra, mostrando uma disputa apertada. Para o Senado, Marília Arraes desponta como favorita. Entenda os números e as movimentações para as próximas eleições.

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A quatro meses das eleições de 2026, o cenário eleitoral que se desenha em Pernambuco é de disputa acirrada entre o prefeito de Recife, João Campos (PSB), e a atual governadora, Raquel Lyra (PSD), pelo governo do estado. A pesquisa Real Time Big Data foi publicada nesta quinta-feira, 11.

No primeiro turno, João Campos lidera com 45% das intenções de voto contra 40% de Raquel Lyra. Em relação ao levantamento Real Time Big Data anterior, publicado em abril, o prefeito recuou 5 pontos percentuais e a governadora avançou 7 pontos.

Já no segundo turno, João Campos aparece com 46% do eleitorado ante 41% de Raquel Lyra — desde abril, o pré-candidato do PSB caiu 6 pontos e a gestora do PSD oscilou 1 ponto para cima.

Em ambos os casos, considerando o limite da margem de erro, a distância entre João Campos e Raquel Lyra é de apenas 1 ponto percentual, com a disputa beirando o cenário de empate técnico.

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Governador — 1º turno (cenário único)

João Campos (PSB): 45%

Raquel Lyra (PSD): 40%

Ivan Moraes (PSOL): 3%

Renan Hallais (Missão): 0%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 6%

Governador — 2º turno (cenário único)

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João Campos (PSB): 46%

Raquel Lyra (PSD): 41%

Nulo/Branco: 6%

Não sabe/não respondeu: 7%

Ex-deputada Marília Arraes é favorita ao Senado por Pernambuco

Em contraste à disputa ferrenha pelo Executivo, a corrida ao Senado por Pernambuco tem um nome favorito: a ex-deputada federal Marília Arraes (PDT). Em três cenários simulados pela Real Time Big Data, a herdeira do clã político Arraes lidera, variando de 25% a 28% das intenções de voto.

Outros três pré-candidatos aparecem com força na disputa pelo Senado: Miguel Coelho (União Brasil), ex-prefeito de Petrolina; Humberto Costa (PT), senador candidato à reeleição; e Mendonça Filho (PL), deputado federal. Outro senador pernambucano, Fernando Dueire (PSD), surge com apenas 5% do eleitorado na competição para renovar o mandato.

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Senador (cenário 1)

Marília Arraes (PDT): 26%

Humberto Costa (PT): 19%

Mendonça Filho (PL): 16%

Tulio Gadelha (PSD): 13%

Eduardo da Fonte (PP): 12%

Paulo Rubem (Rede): 4%

Nulo / Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 6%

Senador (cenário 2)

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Marília Arraes (PDT): 25%

Miguel Coelho (União): 21%

Mendonça Filho (PL): 16%

Humberto Costa (PT): 15%

Tulio Gadelha (PSD): 12%

Paulo Rubem (Rede): 4%

Nulo / Branco: 3%

Não sabe/não respondeu: 4%

Senador (cenário 3)

Marília Arraes (PDT): 28%

Humberto Costa (PT): 19%

Mendonça Filho (PL): 18%

Tulio Gadelha (PSD): 15%

Fernando Dueire (PSD): 5%

Paulo Rubem (Rede): 4%

Nulo / Branco: 4%

Não sabe/não respondeu: 7%

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A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores em Pernambuco entre os dias 9 e 10 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código PE-09426/2026.