Raquel Lyra critica pacote fiscal: ‘Não pode ser tirando dinheiro dos estados’

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Raquel Lyra, governadora de Pernambuco, criticou o ajuste fiscal aprovado no Senado, alegando impacto direto no planejamento e nas receitas estaduais. Ela defende que as decisões nacionais devem considerar os efeitos sobre os entes federados e já articula com senadores para suprimir pontos que “retiram dinheiro” dos estados, como os repasses da Lei Kandir e compensação previdenciária.

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A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD), criticou o pacote de ajuste fiscal aprovado preliminarmente no Senado e afirmou que a medida impacta diretamente o planejamento dos estados.

Raquel classificou como legítima a preocupação em torno da responsabilidade em relação às despesas públicas, mas defendeu que decisões não podem ser tomadas sem que sejam considerados seus efeitos sobre os entes da federação. A governadora participou do evento “Encontro de Líderes 2026”, promovido nesta sexta-feira, 13, pela Comunitas, em São Paulo. O encontro teve como tema “O futuro do Brasil se constrói junto” e contou com a participação dos governadores eleitos Daniel Santos (Pará), Eduardo Braide (Maranhão) e Lorenzo Pazolini (Espírito Santo); do vice-governador eleito de Minas Gerais Luis Eduardo Falcão; e do governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

“É claro que todo mundo tem que trabalhar por um equilíbrio fiscal e garantir a sustentabilidade das contas públicas. Mas muitas vezes essas decisões tomadas no âmbito nacional interferem diretamente nos estados, municípios e nos outros entes federados. E a cada momento a gente perde a nossa capacidade de planejamento e de entrega”, disse a mandatária do PSD.

A governadora acrescentou que já existe uma mobilização para que os senadores votem pela supressão dos dispositivos que, segundo ela, “retiram dinheiro” dos estados. O texto-base do Projeto de Lei Complementar 299/2026 foi aprovado na noite de quinta-feira, 12, mas o presidente da Casa, Davi Alcolumbre (União-AP), encerrou a sessão antes da votação dos destaques — que podem mudar a lei —, os quais ficaram pendentes para apreciação na próxima terça-feira, 17.

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Entre esses pontos que serão analisados separadamente, está a possibilidade de redução de 4 bilhões de reais para 1 bilhão de reais nos repasses anuais da União a estados e municípios entre 2027 e 2030 por meio da Lei Kandir. De acordo com o texto, as diferenças seriam recompostas em parcelas anuais, a partir do exercício seguinte a cada redução, até 2037.

Outro ponto que deverá ser votado na próxima semana é a compensação previdenciária. O texto apresentado limita inicialmente a 3 bilhões de reais anuais as despesas federais de compensação entre o Regime Geral de Previdência Social (RGPS) e os regimes próprios de previdência, entre 2027 e 2030.

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“Queremos permitir que a gente possa garantir as nossas receitas para o ano que vem”, defendeu Raquel Lyra. “O ajuste fiscal pode ser feito, as contas públicas precisam ser cuidadas, em todos os âmbitos. Mas não pode ser tirando dinheiro da gente. Então vamos trabalhar para que isso possa ser reformado”, afirmou.

Pacote de ajuste fiscal

Por 45 votos a 31, o texto-base do PLC 299/2026 foi aprovado na noite de quinta-feira, 12. O substitutivo do relator Eduardo Braga (MDB-AM) autoriza o Executivo a bloquear despesas mesmo quando a projeção do resultado primário estiver dentro da faixa de tolerância, para buscar o centro da meta.

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O pacote combina restrições ao crescimento das despesas públicas com a redução de isenções tributárias. O parecer estima uma melhora do resultado primário de até 56 bilhões de reais em 2027. A partir de 2027, nos exercícios em que forem acionadas as medidas de contenção previstas, o crescimento real das despesas ficará limitado a 2%, em vez do teto de 2,5%, sem reduzir a base de cálculo dos anos seguintes.

Na arrecadação, corta em 20% os benefícios tributários, preservando exceções como Zona Franca de Manaus, cesta básica e Simples Nacional, e ressalvando também os incentivos à compra de veículos por pessoas com deficiência ou autismo.