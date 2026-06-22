Racismo na Rocinha: polícia pede inclusão de colombiana na lista vermelha da Interpol

A Polícia Civil indiciou, nesta segunda-feira, 22, uma turista colombiana por injúria racial e pediu a inclusão do nome dela na lista de difusão vermelha da Interpol, o alerta para foragidos internacionais.

No mês passado, a turista ofereceu uma banana a um capoeirista durante uma apresentação cultural na Rocinha, na Zona Sul do Rio. De acordo com a corporação, a estrangeira deixou o país antes do registro da ocorrência na 11ª DP (Rocinha), que investigação o caso, com o objetivo de “fugir da responsabilização criminal”.

No dia 26 de maio, atletas de capoeira de um projeto social fizeram uma apresentação para um grupo de turistas na favela da Rocinha. No final da demonstração, um dos capoeiristas passou com um chapéu pedindo doações. Neste momento, a mulher colombiana tirou uma banana de sua bolsa e ofereceu ao homem, que recolheu o chapéu quando percebeu a intenção da turista.

Dois dias depois do ocorrido, a vítima registrou a ocorrência na delegacia. Os policiais identificaram a colombiana e souberam que ela havia voltado para Colômbia um dia após o episódio, para evitar ser punida pelo caso, segundo a polícia.

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