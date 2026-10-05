Rachel Sheherazade se manifesta por perder eleição: ‘Desejo sabedoria’

A apresentadora Rachel Sheherazade não foi eleita deputada federal por São Paulo nas eleições de 2026. Candidata pelo PSD, ela recebeu 22.453 votos, o equivalente a 0,09% dos votos válidos, e ficou fora da Câmara dos Deputados. A candidatura marcou a estreia de Rachel em uma eleição. Após o resultado, a jornalista reconheceu a derrota e agradeceu aos eleitores que apoiaram sua campanha.

“Perder faz parte do processo eleitoral. Por isso, reconhecer a soberania das urnas é essencial para qualquer cidadão democrata. Eu agradeço aos mais de vinte e dois mil votos confiados e também a todos aqueles que caminharam ao meu lado, trabalhando por nossa campanha”, escreveu. No fim, Sheherazade parabenizou os candidatos eleitos e desejou “sabedoria para conduzir os interesses do povo paulista e os rumos do Brasil”.

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