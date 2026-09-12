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Brasil

R$ 10 mil com peruca, R$ 700 mil com hospedagem: os gastos da produção de ‘Dark Horse’

Documentos entregues à Policia Federal mostram despesas com Jim Caviezel, equipe e caracterização do elenco do filme sobre Jair Bolsonaro

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 set 2026, 15h25
Jim Caviezel como Jair Bolsonaro em 'Dark Horse'
O ator Jim Caviezel interpreta Jair Bolsonaro em 'Dark Horse' (//Divulgação)
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R$ 10 mil com peruca, R$ 700 mil com hospedagem: os gastos da produção de ‘Dark Horse’ Priorizar nos meus resultados Google

A produção de Dark Horse, filme sobre Jair Bolsonaro, pagou R$ 10 mil pelo aluguel de uma peruca usada por Jim Caviezel, intérprete do ex-presidente. A equipe do ator também gerou mais de R$ 700 mil em despesas de hospedagem no Hotel Unique, em São Paulo.

Os valores constam de notas fiscais e comprovantes bancários entregues à Polícia Federal pela defesa da Go Up Entertainment, produtora do longa, e de sua representante legal, Karina Ferreira da Gama. A documentação integra o inquérito que apura o financiamento do filme no âmbito do caso Banco Master. O sigilo dos autos foi removido pelo ministro André Mendonça na noite de sexta-feira, 11.

O pagamento da peruca foi feito em 5 de dezembro de 2025. No comprovante, a despesa aparece descrita como “Locação Peruca Jim“. As hospedagens são detalhadas em oito notas fiscais do Hotel Unique. Seis delas somam R$ 663.165,50 e identificam Caviezel, seu agente, Nathon Lewis, e Richard Dobrich. Outras duas, no valor de R$ 68.835,60, correspondem à estadia de Keith Billiot, identificado como segurança do ator. Ao todo, são R$ 732.001,10.

Há ainda uma transferência de R$ 298.350,49 ao hotel, feita em 30 de dezembro, com a descrição “Hospedagem + gorjetas e massagens Jim”. Os documentos não informam quanto foi destinado a cada serviço nem esclarecem sua relação com as demais notas.

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A viagem de Caviezel custou outros R$ 54.332,46, segundo uma fatura que inclui passagem, taxas e extras. O período indicado é de 1º de novembro a 8 de dezembro de 2025.

A caracterização do elenco também aparece entre as despesas. Quatro atendimentos de manicure para as atrizes Lynn Collins e Camille Guaty somaram R$ 2.045. A produção pagou ainda R$ 3 mil pelo aluguel de apliques para a personagem de Michelle Bolsonaro, interpretada por Guaty, e R$ 5.500 por uma peruca para um dublê e um kit de dreadlocks para outra personagem.

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Os documentos foram enviados à PF em 4 de setembro, após a corporação solicitar informações sobre a origem dos recursos do filme e contratos com profissionais estrangeiros, além de comprovantes de despesas.

Dirigido por Cyrus Nowrasteh, Dark Horse retrata Bolsonaro durante a campanha presidencial de 2018 e o episódio da facada em Juiz de Fora (MG). O roteiro tem como origem Capitão do Povo, texto do deputado federal Mário Frias (PL-SP).

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Nesta semana, a Polícia Federal identificou transferências de 645.400 reais de Mário Frias à produtora Go Up Entertainment. O volume do repasse chamou a atenção dos investigadores porque o salário de Frias como deputado é de 44.000 reais mensais. Além disso, as transferências ocorreram em um período de menos de dois meses, entre novembro e dezembro de 2025, quando o filme era filmado. Para a PF, não há “lastro financeiro para dar suporte às transferências”.

A investigação sobre o financiamento do longa ganhou espaço no caso Banco Master. Segundo documentos da PF, o senador Flávio Bolsonaro (PL) negociou investimentos relacionados ao filme com o então banqueiro Daniel Vorcaro, enquanto Eduardo Bolsonaro teria participado da gestão dos recursos. Os dois negam irregularidades.

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