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Brasil

Quinze entidades pressionam Lula por reunião de emergência sobre o Rio Tapajós

Em 22º alerta entregue ao governo, setor produtivo aponta risco de desabastecimento para 7,5 milhões de pessoas no Norte

Por João Nogueira Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 16h30
Homem idoso de barba e cabelos brancos, vestindo terno azul-marinho e camisa clara, gesticula com a mão direita enquanto fala em um microfone. Ao fundo, uma bandeira verde com detalhes amarelos e uma letra A branca
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento no Palácio do Planalto (Marcelo Camargo/Agência Brasil)
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A dragagem de manutenção do Rio Tapajós permanece como uma questão em aberto e causa extrema preocupação em diversos setores, diante do risco de um desabastecimento que pode afetar 7,5 milhões de pessoas na região. O tema, já abordado aqui no Radar, não é novidade para o governo federal. A pressão de entidades representativas sobre o Planalto aumenta a cada dia — tanto que quinze entidades acabam de enviar uma carta conjunta endereçada ao presidente Lula, alertando sobre a gravidade da situação.

Entre as signatárias estão a Confederação Nacional do Transporte (CNT), a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), o Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (ABIOVE). O documento é o 22º a abordar o mesmo assunto, o que demonstra a dificuldade das partes em chegar a um entendimento.

Ao solicitarem uma reunião de emergência com o chefe do Executivo, as entidades lembram que a seca do Tapajós em 2024 isolou mais de nove mil famílias ribeirinhas, impactando o abastecimento de insumos e gerando um quadro de insegurança alimentar. O episódio é resgatado para demonstrar a urgência de viabilizar ações antes que a situação se repita. Além disso, o texto alerta que a inércia pode elevar os preços, gerar desemprego e causar um colapso econômico na região.

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A dragagem de manutenção está suspensa devido a protestos de indígenas e comunidades tradicionais, criando gargalos logísticos para o escoamento de safras e insumos. O avanço do fenômeno climático El Niño eleva a chance de uma estiagem prolongada o que agravaria o cenário, colocando em xeque a navegabilidade do rio.

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