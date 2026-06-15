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Brasil

‘Quero aumentar o custo do crime’, afirma Zema no VEJA Fórum Rumos do Brasil

Pré-candidato ao Planalto, ex-governador mineiro defende política de segurança em El Salvador e diz que 'Polícia Militar hoje pisa em ovos'

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 11h43 | Atualizado em 15 jun 2026, 14h08
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‘Quero aumentar o custo do crime’, afirma Zema no VEJA Fórum Rumos do Brasil Priorize VEJA no Google

Pré-candidato à Presidência da República em 2026, o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) diz que “aumentar o custo do crime” é uma das prioridades de seu projeto para o governo federal. A entrevista foi realizada nesta segunda-feira, 15, durante o VEJA Fórum Rumos do Brasil, e conduzida pelo colunista Robson Bonin, de Radar.

Segundo Zema, uma eventual gestão sua na segurança pública nacional seria inspirada pelo modelo de El Salvador, país caribenho que multiplicou gastos com repressão policial e construção de penitenciárias sob o governo do presidente Nahib Bukele. “Eu quero muito aumentar o custo do crime. Eu fui com meu secretário de segurança no ano passado a El Salvador para conhecer o programa mais bem-sucedido da história da humanidade em redução de homicídios”, disse o ex-governador.

O mineiro afirmou, ainda, que defende a nova postura adotada pelos Estados Unidos que classifica as facções PCC e Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas — o que, segundo ele, não fere a soberania nacional. Questionado se permitiria operações militares dos EUA no Brasil, Zema disse defender a cooperação internacional e que “será muito bem-vindo” algum agente especializado estrangeiro que se disponha a treinar as forças de segurança brasileiras.

Zema acrescentou que, em sua visão, a Polícia Militar hoje “pisa em ovos” por não ter liberdade para atuar no combate ao crime. “Se a PM aborda alguém que tenha características ‘x’, amanhã sofre um processo de ser ‘xisfóbico’. O policial hoje tem medo de atuar”, declarou.

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Após criticar relação entre Flávio e Vorcaro, Zema reforça união da direita

Perguntado se haveria “contradição” entre sua postura de criticar Flávio Bolsonaro por envolvimento com o banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e ao mesmo tempo sinalizar apoio à candidatura do senador ao Planalto em um eventual segundo turno, Zema negou. “Todos nós da direita estaremos juntos no segundo turno contra a esquerda. Mas não posso não ficar indignado [com Flávio e Vorcaro], como já expressei”, disse o ex-governador.

Zema acrescentou ainda, que nunca se reuniu com Vorcaro (a quem chamou de “o banqueiro bandido”), mesmo convivendo há oito anos em Belo Horizonte com o banqueiro, cujo banco, hoje liquidado, tinha sede na cidade. Para o ex-governador mineiro, o escândalo do Master indica uma fraqueza do Estado brasileiro no combate à criminalidade. “O que o Banco Master fez demonstra a ineficiência dessas auditorias e fiscalizações [pelos órgãos econômicos], não teria ido aonde foi”, declarou.

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