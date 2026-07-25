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Brasil

‘Queremos governador que não se esconda de Trump’, diz presidente do PT ao lançar candidatura de Haddad

Edinho Silva discursou na convenção partidária que oficializou o nome do ex-ministro ao governo de São Paulo, neste sábado, em Campinas

Por Laila Nery, Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jul 2026, 11h53
ARMAS - Edinho: fundo eleitoral e máquina estatal são trunfos para Lula
ARMAS - Edinho: fundo eleitoral e máquina estatal são trunfos para Lula (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)
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‘Queremos governador que não se esconda de Trump’, diz presidente do PT ao lançar candidatura de Haddad Priorizar nos meus resultados Google

O presidente nacional do PT, Edinho Silva, usou o discurso de abertura da convenção que oficializou a candidatura de Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo neste sábado, 25, para associar a campanha do ex-ministro da Fazenda à defesa da soberania nacional e fazer críticas indiretas ao governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Sem citar o adversário, Edinho afirmou que São Paulo precisa de um governador que não “se esconda” diante do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. “Estamos propondo um governador que não se esconda debaixo da mesa quando Trump propuser um tarifaço, mas que defenda a soberania nacional. Queremos um governador que defenda o nosso estado, que defenda o povo paulista”, afirmou.

Ao longo do discurso, Edinho criticou a política comercial adotada pelo presidente americano e acusou Trump de usar tarifas como instrumento de pressão sobre outros países.

“Estamos vendo um governo Trump que utiliza tarifas como instrumento de coerção, como instrumento de oprimir outros povos”, disse. O dirigente petista acrescentou que, diante desse cenário, o Brasil precisa preservar instituições multilaterais e a defesa dos direitos humanos. “Podemos ser massacrados, mas não podemos ver a ONU sendo destruída, ver a Declaração dos Direitos Humanos ser rasgada.”

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O presidente do PT também afirmou que o país precisa de lideranças capazes de defender a soberania brasileira e criticou o que chamou de política voltada apenas à comunicação nas redes sociais.

“Não queremos TikTok para fazer dancinha. Queremos um líder que defenda o povo brasileiro, que defenda a nossa soberania. Que faça o povo sonhar com a construção de um Brasil que tenha futuro”, declarou.

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