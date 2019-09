Comece a semana bem informado e saiba o que será destaque no noticiário:

Lava Jato na mira

O Supremo Tribunal Federal retoma na quarta-feira o julgamento que pode levar à anulação de condenações da Operação Lava Jato. Na última quinta-feira 26, por 6 votos a 3, a Corte já tinha formado maioria para determinar que o réu que foi delatado tem direito a apresentar suas alegações finais no processo depois do réu delator e não ao mesmo tempo, como vinha sendo feito pela Justiça – só em Curitiba, 158 sentenças tiveram delações como base da condenação. Com a decisão já tomada, o STF vai estabelecer o alcance da medida, ou seja, em quais casos ela poderá ser aplicada. Uma das principais teses é que ela seja permitida apenas a quem reclamou esse direito já na decisão de primeira instância, como fez o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no caso referente ao sítio de Atibaia.

A campanha de Moro

Na quinta-feira 3, o Ministério da Justiça lança em rádios, TVs e outros veículos de mídia uma campanha publicitária para defender o pacote anticrime apresentado ao Congresso pelo ministro Sergio Moro e que enfrenta dificuldades na sua tramitação – vários pontos considerados essenciais, como a prisão em segunda instância e o excludente de ilicitude (atenuante para policiais que matarem em ações, a depender das circunstâncias) foram retirados pelo grupo de trabalho criado pela Câmara. O governo ainda vai tentar recuperar os pontos excluídos durante a votação do projeto no plenário da Casa.

Agora vai?

Após o adiamento da votação da reforma da Previdência no Senado na semana passada, por causa de um protesto de senadores contra a operação da Polícia Federal contra o líder do governo Fernando Bezerra (MDB-PE), uma nova tentativa está prevista para acontecer na terça-feira. Primeiro, a Comissão de Constituição e Justiça deve votar o parecer do relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) e, depois, o texto vai para o plenário. A proposta a ser votada é muito similar com a que veio da Câmara. As mudanças, conforme acordo dos parlamentares, foram para uma PEC Paralela, que tramitará separadamente.

Duelo brasileiro

As semifinais da Copa Libertadores serão abertas nesta semana com dois badalados duelos entre compatriotas. Na quarta, às 21h30, Grêmio e Flamengo se enfrentam em Porto Alegre, em um encontro apimentado pela troca de farpas entre os técnicos Renato Portaluppi e Jorge Jesus. Um dia antes, os eternos rivais argentinos River Plate e Boca Juniors reeditam a final do ano passado, no Monumental de Núñez, também às 21h30. Os jogos de volta estão marcados para os dias 22 e 23 de outubro e a finalíssima, em jogo único pela primeira vez na história, será em 23 de novembro.

Liga dos Campeões

A segunda rodada da Champions League agita o futebol europeu na semana. O jogo mais aguardado acontece na quarta-feira, na Catalunha, entre Barcelona e Inter de Milão. No mesmo dia, o atual campeão Liverpool recebe o Red Bull Salzburg, sensação da primeira rodada, em Anfield. Na terça, ainda sem Neymar, suspenso, o PSG visita o Galatasaray em Istambul, enquanto o Tottenham recebe o Bayern de Munique, em Londres. Todos estes jogos estão marcados para às 16h.

Estreia de ‘Coringa’

Depois das interpretações marcantes de Jack Nicholson e Heath Ledger – além da esquecível atuação de Jared Leto -, é a vez de Joaquin Phoenix viver o mais famoso vilão do mundo dos quadrinhos no cinema. O longa dirigido por Todd Phillips (Cães de Guerra) promete apostar em uma versão mais humanizada do palhaço, buscando a origem de sua loucura. Coringa estreia na quinta-feira credenciado por boas críticas e pelo prêmio principal no Festival de Veneza. A produção, porém, também preocupa as autoridades americanas, que temem que o niilismo do personagem inspire extremistas, como aconteceu no ataque em Aurora, no Colorado, em 2012.

Mais Rock in Rio

O festival retorna na quinta-feira para a segunda semana semana de shows. Neste dia, o destaque fica por conta do Red Hot Chili Peppers. A noite de sexta-feira será do rock pesado, com apresentações de Iron Maiden e Sepultura. No sábado, as atrações são as cantoras Anitta e Pink. A banda Imagine Dragons sobe ao palco no domingo. Mais de 700 mil pessoas devem comparecer e se espalhar ao longo de 385 mil metros quadrados do espaço.