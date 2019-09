Comece a semana bem informado e saiba o que será destaque no noticiário:

Palco global

A Assembleia-Geral da ONU será aberta na terça-feira pelo discurso do presidente do Brasil, como manda a tradição. Será a primeira vez que Jair Bolsonaro pisa no plenário das Nações Unidas. Sua fala vem na sequência de uma crise internacional gerada pelos incêndios na Amazônia e exacerbada pela política ambiental de seu governo e por suas declarações. A reunião nas Nações Unidas também deve trazer luz para as crescentes tensões entre Estados Unidos e Irã. Donald Trump será o segundo a discursar no plenário, na terça, enquanto o representante iraniano falará na manhã de quarta.

Encontro do clima

A Cúpula do Clima em Nova York chega ao fim na segunda-feira, com a presença de diversos chefes de Estado. O encontro deve ter como ponto alto a proposta do presidente da França, Emmanuel Macron, de criar um esforço internacional em favor da preservação da Amazônia. Além do francês, estarão presentes cerca de sessenta líderes dispostos a alcançar um compromisso político de redução de emissões de gases do efeito estufa para ser levado à Conferência das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (COP 25), em dezembro no Chile. Os presidentes Donald Trump (EUA) e Jair Bolsonaro (Brasil) e o primeiro-ministro australiano, Scott Morrison, declinaram do convite.

Sabatina de Aras

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado sabatina na quarta-feira Augusto Aras, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ser o novo procurador-geral da República em substituição a Raquel Dodge, que deixou o cargo no dia 17. O nome deve ser referendado pelo colegiado, com votos tanto da base governista quanto da oposição. O relatório preparado pelo senador Eduardo Braga (MDB-AM) é favorável à nomeação. Se o nome de Aras for realmente for aprovado pelo órgão, que tem 27 membros, a indicação ainda precisará ser submetida ao plenário da Casa, onde votam 81 senadores.

O caso dos R$ 51 milhões

Na terça-feira, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal julga o ex-ministro Geddel Vieira Lima e seu irmão, Lúcio Vieira Lima, pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa em razão da apreensão de 51 milhões de reais em um apartamento em Salvador em 2017. Segundo a acusação do Ministério Público Federal, que pede 80 anos de prisão, o dinheiro é referente ao recebimento de propina da Odebrecht e de repasses do doleiro Lúcio Funaro. A defesa de ambos nega. Geddel está preso desde setembro de 2017. O colegiado é composto por Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes, Celso de Mello, Cármen Lúcia e Edson Fachin.

Cidade do rock

A oitava edição do Rock in Rio tem início na sexta-feira. Serão duas semanas de festival, dezenas de artistas e nove palcos espalhados ao longo de 385 mil metros quadrados. Mais de 700 mil ingressos foram vendidos. Um dos destaques do evento, o canadense Drake se apresenta pela primeira vez no Brasil. O rapper será a principal atração da primeira noite do festival. O fim de semana também terá shows de Foo Fighters (sábado) e Bon Jovi (domingo).

Estreia na Netflix

Na sexta-feira estreia a primeira série do diretor e autor Ryan Murphy (Glee e American Horror Story) para a Netflix. The Politician conta a história de um jovem (Ben Platt) cujo principal sonho é se tornar presidente dos Estados Unidos. E ele não medirá esforços para conseguir chegar ao cargo mais importante do mundo. O diretor escolheu para seu primeiro projeto no streaming um elenco estrelado, que conta com Gwyneth Paltrow e Jessica Lange.

Melhor do mundo

A cerimônia do Fifa The Best anuncia na segunda-feira, a partir das 14h30, o melhor jogador do mundo. O evento acontece em Milão, na Itália. Concorrem ao prêmio principal Lionel Messi, do Barcelona, Cristiano Ronaldo, da Juventus, e o estreante Virgil Van Dijk, zagueiro holandês do Liverpool. Com cinco bolas de ouro cada, os astros argentino e português buscam o recorde absoluto em conquistas. Na cerimônia, também serão entregues o prêmio Puskás, ao autor do gol mais bonito, o The Best feminino e o troféu de melhor treinador. O Brasil tem dois representantes entre os indicados a melhor goleiro: o favorito Alisson, do Liverpool, e Ederson, do Manchester City, que brigam com o alemão Marc Ter Stegen, do Barcelona.

Em busca da virada

Os clubes brasileiros terão missões complicadas para chegar à decisão da Copa Sul-Americana. Na quarta-feira, o Corinthians vai ao Equador encarar o Independiente del Valle para tentar reverter a dura derrota por 2 a 0 sofrida no primeiro jogo da semifinal, em Itaquera. No dia seguinte, o Atlético Mineiro recebe o Colón em Belo Horizonte, depois de ter pedido a ida por 2 a 1 na Argentina.

Senado vota a reforma

A reforma da Previdência tem um dia decisivo no Senado na terça-feira. Na parte da manhã, o parecer do relator Tasso Jereissati (PSDB-CE) será lido e, à tarde, a proposta passa pela votação no plenário em primeiro turno. O texto a ser analisado é muito similar ao que veio da Câmara e deve ser aprovado sem dificuldades. Isso porque as mudanças foram para uma PEC Paralela, que tramitará separadamente.

Nova liberação do FGTS

Os saques de até 500 reais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) terão a segunda leva de liberação para trabalhadores que têm conta poupança na Caixa Econômica Federal na sexta-feira. Nesse lote, recebem os trabalhadores nascidos em maio, junho, julho e agosto. A medida faz parte da flexibilização das regras do fundo, anunciada pelo governo em julho. Para quem não é cliente da Caixa, o saque começa em 18 de outubro, para os nascidos em janeiro.

